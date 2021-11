"Acoustic Home" vai dar a conhecer "dez artistas do mundo da música através de um concerto acústico e de testemunhos das suas próprias experiências", de acordo com o comunicado de imprensa.

Em cada episódio, o jornalista Mikel Corral fala com músicos sobre "temas que nascem do artista, mas que o ultrapassam e que se tornam universais".

Plutónio e Dino d'Santiago protagonizam, cada um, um episódio da série que está disponível na HBO Portugal a partir de 1 de dezembro.

Além dos dois artistas portugueses, o público vai conhecer também: Vanesa Martín, Estopa, Melendi, Rozalén, Mónica Naranjo, Ana Mena, Índia Martínez e María José Llergo.

Além de concertos acústicos e entrevistas com músicos, a série inclui ainda entrevistas com especialistas (Jordi Evole, Pedro Piqueras, Marc Giro, Ana Pastor, Carla Antonelli, Manu Sánchez, entre outros), encarregues de explicar o contexto social e histórico dos temas abordados em "Acoustic Home".

Na série documental, o espetador vai ainda poder saber mais do "papel do próprio artista na história da música: qual a sua contribuição e quais são as suas referências, que influências tem, qual é a sua previsão para o futuro e que legado pode deixar".