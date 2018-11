Primeiro em Lisboa, depois no Porto, o comediante e cronista do SAPO 24 Diogo Faro estreia-se com o solo de comédia "Lugar Estranho".

Depois de milhares posts nas redes sociais, três livros editados, dezenas de salas esgotadas com talk shows, Lisboa e Porto vão receber o primeiro solo de comédia de Diogo Faro. Dias 8 de fevereiro e 1 de março, o Teatro Tivoli BBVA e o Teatro Sá da Bandeira, respectivamente, serão os sítios ideais para o comediante falar aos fãs sobre o "Lugar Estranho" onde vivemos.

"Como é que ainda aqui estamos? Como é que já quase se imprimem órgãos humanos e ainda andamos a discutir igualdade de género? Como é que já entregam fast food em casa em dias de ressaca e o racismo ainda é um assunto tão grande? Porque é que se gasta mais em Segurança Social do que em viagens? E será que há vida depois da morte, nas redes sociais (onde realmente importa)?". É destas questões, numa altura em que o mundo se espanta com a evolução dos tempos, que Diogo Faro parte para a construção do texto que tentará desmistificar as dúvidas existentes na cabeça do comediante.

Os bilhetes para as duas datas já estão à venda na Ticketline e locais habituais com preços entre os 12 e os 15 euros em Lisboa e os 10 e os 15 euros no Porto.