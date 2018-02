O músico português Diogo Piçarra rejeitou hoje qualquer ideia de plágio da música "Canção do fim", que no domingo passou à final do Festival da Canção, com a pontuação máxima tanto do júri como do público.

"Nunca participaria num concurso nacional com a consciência de que estava a plagiar uma música da Igreja Universal. Teria agarrado na guitarra e feito outra coisa qualquer", afirmou o músico em comunicado divulgado pela editora Universal Music e publicado na sua conta de Facebook. Em causa está uma comparação, que adquiriu uma dimensão viral nas redes sociais, entre a música escrita por Diogo Piçarra e um tema religioso da Igreja Universal do Reino de Deus. "Desconhecia por completo o tema e continuarei a defender a minha música por acreditar que foi criada sem segundas intenções", explicou o músico, dizendo estar de "consciência tranquila". Segundo o músico, a ideia de "Canção do fim" surgiu-lhe em 2016, juntamente com outras músicas, que acabaram por ser incluídas no mais recente álbum, “do=s”. Festival da Canção: Diogo Piçarra é o grande vencedor da segunda semifinal (e já são conhecidos todos os finalistas) Ver artigo "Mantive-a guardada por achar algo especial, no entanto, a sua simplicidade e a sua progressão de acordes não é algo que não tenha sido inventado, tal como tudo na música. E é engraçado como a vida tem destas coisas, coincidência divina ou não, e perceber que a Internet é o verdadeiro juiz dos tempos modernos. Aclama mas também destrói", afirmou. Escrita e interpretada por Diogo Piçarra, "Canção do fim" obteve no domingo a pontuação máxima do júri e do público na segunda semifinal do Festival da Canção, que decorreu em Lisboa. Compare as duas versões: Para a final do festival, além de "Canção do Fim” foram ainda apuradas "O Jardim" (composta por Isaura e interpretada por Cláudia Pascoal), “Bandeira Azul” (Tito Paris/Maria Inês Paris), "Patati Patata" (Paulo Flores/Minnie & Rhayra), "O Voo das Cegonhas" (Armando Teixeira/Lili), "Amor Veloz" (Francisco Rebelo/David Pessoa) e "Sunset" (Peter Serrado). A final do Festival da Canção decorrerá no domingo em Guimarães. Festival da Canção: De Rui David a Peu Madureira, eis os 14 finalistas Ver artigo Nela vão ainda competir as canções selecionadas na primeira semifinal: “Só por Ela” (composta por Diogo Clemente e interpretada por Peu Madureira), “(sem título)" (Janeiro), “Para sorrir eu não preciso de nada” (Júlio Resende/Catarina Miranda), “Pra te dar abrigo” (Fernando Tordo/Anabela), “Anda estragar-me os planos” (Francisca Cortesão/Joana Barra Vaz), “Zero a zero” (Benjamim/Joana Espadinha) e “Sem medo” (Jorge Palma/Rui David). O vencedor do Festival da Canção irá participar em maio no Festival da Eurovisão da Canção, que este ano se realiza em Lisboa. Em 2017, Salvador Sobral venceu o Festival da Eurovisão da Canção com o tema "Amar pelos dois".