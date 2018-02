O projeto de alargamento da Disneyland Paris, no valor de 2.000 milhões de euros, com a criação de três novas áreas temáticas, foi anunciado hoje pelo diretor executivo da Walt Disney, Robert A. Iger, num comunicado do grupo.

A obra, confirmada após uma reunião no Palácio de Eliseu, em Paris, entre o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o diretor executivo da companhia norte-americana, Robert A. Iger, inclui três novas áreas inspiradas nos heróis da Marvel, em "Frozen" e em "Star Wars", a par de novas atrações e experiências de entretenimento ao vivo.

Robert A. Iger afirmou que estão “muito empolgados com o futuro da Disneyland Paris” e que, sendo já o hotel da Disney um dos destinos mais procurados da Europa, o anúncio do alargamento do parque vai aumentar as atrações e entretenimento para que se possa “elevar a experiência dos visitantes e oferecer novas oportunidades ao turismo, desta região”.

Em termos de turismo, o parque temático da capital francesa responde por 6,2% das visitas ao país, de acordo com estatísticas oficias do turismo francês, além de representar “um potente desenvolvimento social e económico” e albergar mais de 16.000 trabalhadores de diversas nacionalidades, como sublinhou o diretor executivo da companhia.

O projeto de alargamento da EuroDisney surge um ano após a celebração dos 25 anos da Disneyland Paris e da finalização de um programa de remodelação de dois anos, que atualizou várias atrações clássicas do recinto temático.

A companhia considera, no comunicado, que o plano de expansão do parque, com início previsto para 2021, é um dos mais ambiciosos projetos que a Disneyland Paris está a desenvolver desde a sua abertura em 1992.