"Fabrico cada peça a mão. É algo muito íntimo para mim", disse à AFP este jovem na sua oficina lotada de objetos ligados à saga. "Quero que apenas aqueles que gostam verdadeiramente do filme tenham o sabre".

Apesar da série ser um dos "franchises" mais longevos de Hollywood e que fatura milhões de dólares por ano, os fãs reclamam há muito tempo a baixa qualidade dos sabres oficiais disponíveis no mercado, indicando que não passam de pálidas imitações do que se vê nos filmes.

"A busca pela perfeição"

Como resultado desta falha, nasceu uma indústria artesanal para compensar o vazio deixado pelos grandes fabricantes de brinquedos e, graças aos avanços em matéria de baterias, LEDs e tecnologias digitais, estes artesãos produzem incansavelmente réplicas cada vez mais elaboradas das tradicionais armas da série. Para isso, utilizam, entre outras coisas, tubos luminosos e placas de som que reagem aos movimentos.

Um dos especialistas mais importantes em sabres de luz é o americano Michael Murphy, que vive no estado da Califórnia, nos EUA. No seu site e fórum fx-sabers.com é possível consultar quais são os melhores produtores de sabres de luz. "O número de pessoas capazes de fabricá-los, como Makoto ou eu, passou de 25 nos primeiros anos para mais de 100", explica à AFP Murphy, também conhecido como Yoda, nome de outra das personagens de "Guerra das Estrelas".

No entanto, devido a questões de direitos de autor, muitos evitam dar às suas criações nomes diretamente vinculados à série, além de alterar alguns detalhes nos objetos.

O sabre original utilizado pelo ator Mark Hamill, intérprete de Luke Skywalker, no primeiro filme da série lançado em 1977, foi uma produção de baixo custo, que está a anos luz em termos de qualidade em relação aos objetos utilizados nos episódios seguintes. Esse exemplar foi fabricado tendo como base flashes de antigas câmaras fotográficas Graflex e, devido aos fãs da saga, esse tipo de objeto é muito difícil de encontrar. Os sabres mais caros, criados com esses antigos flashes, são vendidos por valores até 15 mil dólares (aproximadamente 13400 euros) no website de licitações eBay.

"Que a força esteja contigo"

A paixão pelo universo das personagens de Obi-Wan Kenobi, princesa Leia e Darth Vader entrou na vida de Makoto Tsai quando ainda era um adolescente, sendo que a busca pela réplica perfeita levou-o a estudar engenharia eletro-ótica e a trabalhar nesse setor.

Hoje em dia, a sua ocupação é centrada exclusivamente nestas réplicas. O engenheiro explica que está em permanente investigação para criar sabres "mais luminosos, mais resistentes e mais fáceis de manipular" durante os duelos em que participa para divulgar os seus produtos.

A sua atividade permite a Makoto Tsai organizar reuniões gratuitas para os fãs da saga, assim como eventos de caridade, revela. "Passo dois terços do meu tempo a organizar eventos. A minha missão é promover cada vez mais o universo da 'Guerra das Estrelas' em Taiwan e atrair mais fãs", acrescenta.

Um dos momentos que mais orgulho lhe deu foi quando visitou o palácio presidencial devido à jornada Star Wars 2018. Neste evento, todos os participantes que estavam vestidos como personagens do filme, gritaram em conjunto com o vice-presidente do país, Chen Chien-jen, a famosa frase "Que força esteja contigo". Outros fãs, vestidos de soldados imperiais, o exército do mal do filme, ficaram ao lado da polícia militar para montar guarda diante da sede da presidência no coração da capital, Taipei.