Missão: Impossível estreou mundialmente em 1996 (o filme, não a série em que se baseia) e gerou mais de 400 milhões de euros. Depois de Top Gun (1986) e Young Guns (1988), Tom Cruise já estava com uma reputação estabelecida nos filmes de ação de Hollywood. Mas nada se compara ao que daí vinha com a saga da Missão Impossível.

Apesar de ter feito muitos mais filmes de ação, esta saga tem sido um dos verdadeiros legados do ator. Ao longo de quase trinta anos, Tom Cruise já saltou de aviões, helicópteros, de um arranha-céus em Shanghai e do Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. Já fez parte de explosões, já esteve debaixo de água durante mais do que 6 minutos e até já caiu de veículos em movimento.

Com certeza que podemos dizer que o ator é um adrenaline junky. Tom Cruise tem-se superado filme após filme e este não é diferente.

No mais recente e último capítulo da saga, Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final, Ethan Hunt e a sua equipa têm de encontrar e destruir uma inteligência artificial, conhecida por The Entity. Com ação, suspense e muitas cenas perigosas, o filme com o lema - “As nossas vidas são a soma das nossas escolhas” - acompanha as aventuras de Hunt por uma última vez e promete não desiludir os fãs que acompanham a personagem há décadas.

Ainda que o filme apenas tenha estreado oficialmente esta semana em todo o mundo, alguns países, como o Japão, a Índia e a Coréia do Sul, já se adiantaram, gerando mais de 10 milhões de euros em conjunto, e com uma ótima reação do público.

No entanto, tendo atualmente uma avaliação de 80% no Rotten Tomatoes e de 7,6 no IMDb, o último filme Missão Impossível não se destaca em comparação com os outros capítulos e está atualmente no 5º lugar das avaliações dos filmes da saga.

É por normal que alguns fãs tenham o receio de saírem desiludidos do cinema e terem um momento agridoce. Muitos idealizam a forma como séries e franchises como este se despedem da grande tela e nos últimos tivemos alguns exemplos em que a expectativa não foi igual à realidade: Game of Thrones foi um ótimo exemplo disso. Milhões de fãs tinham teorias e ideias de como a última temporada encerraria a história dos personagens e acabaram por ficar desapontados.

Mas se formos sinceros, estes momentos já vão para além da qualidade dos filmes e das expectativas dos fãs. Sagas como a Missão Impossível e Fast & Furious criam comunidades leais que muitas vezes apenas pretendem voltar a ver as suas personagens preferidas e relembrar a história que tem sido criada ao longo dos tempos. Os fãs que viram o filme original em 1996, dirigem-se agora aos cinemas com os filhos e netos, para se poderem despedir da saga e das personagens que lhes têm sido tão queridas.

Resta-nos continuar a acompanhar Tom Cruise nas suas próximas grandes aventuras e despedir-nos da grande personagem que foi Ethan Hunt durante estas três décadas.