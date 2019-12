A programação para os primeiros três meses do ano arranca, a 05 de janeiro, com o concerto de Ano Novo pela Banda Sinfónica da Associação das Filarmónicas do Concelho de Leiria.

A música prossegue com o concerto “X”, para assinalar os 10 anos do grupo torriense Albaluna, a 24 de janeiro.

A 08 de fevereiro, o Trio Re-Flexus apresenta o espetáculo “Diálogos para clarinete, viola e piano”, seguindo-se no dia 14 o concerto de Capitão Fausto.

A dança integra também a programação dos primeiros três meses de 2020, com os espetáculos “IO - Paisagens, Máquinas e Animais”, por Né Barros e José Alberto Gomes, a 11 de janeiro, e "Landings” | “Qu’ils mangent de la brioche: #publicperception”, pela Companhia de Dança de Almada, a 28 de março.

O ciclo Café com Filmes, dinamizado pelo Académico de Torres Vedras, também vai continuar a trazer a sétima arte à programação do Teatro-Cine de Torres Vedras, com a exibição dos filmes “Outros Amarão as Coisas que Eu Amei”, de Manuel Mozos sobre João Bénard da Costa (09 de janeiro), “Uma Viagem pelo Cinema Francês com Bertrand Tavernier” (30 e 31 de janeiro), “Hitchcock/Truffaut” (13 de fevereiro); “Bergman – Um Ano, Uma Vida” (12 de março), “Os Olhos de Orson Welles (19 de março) e “Varda por Agnes” (26 de março).

A programação integra ainda o espetáculo “Minutos Mágicos” pelo mágico e ilusionista Mário Daniel, a 14 de março, e os teatros infantojuvenis “Quatro Estações” (16 fevereiro) e “Nascer” (22 de março) pelo Teorema – Coletivo de Criação Artística e pela Associação Cultural Fugir do Medo.