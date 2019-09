Em comunicado, a associação organizadora do festival que começou no Porto em 2014 revela que o evento começa com a exibição de “Marianne & Leonard: Words Of Love”, o “badalado documentário de Nick Broomfield sobre a relação de Leonard Cohen e uma das suas musas, Marianne”, no Teatro Municipal do Porto — Rivoli.

Neste Porto/Post/Doc, que se realiza entre 23 de novembro e 01 de dezembro, vão ainda ter “estreia nacional” três dos mais recentes documentários de Mike Christie: “Hansa Studios: By The Wall 1976-90″, sobre os anos dourados de um dos mais conhecidos estúdios de gravação da cidade de Berlim, “New Order: Decades” e “Suede: The Insatiable Ones”, sobre as bandas homónimas.

Durante o festival, que também vai ter um foco especial sobre o realizador lituano Audrius Stonys, vai ainda ser exibido “Haut Les Filles”, de François Armanet.

Este documentário, sobre as figuras femininas da música rock francesa, conta com a participação de Charlotte Gainsbourg, Françoise Hardy ou Vanessa Paradis.