Segundo um comunicado dos Artistas Unidos, o filme sobre a vida e obra do artista nascido em Portugal, radicado no Brasil, é o resultado de uma longa entrevista realizada em 2008, quando da sua passagem por Lisboa, e de outra, em 2017, em São Paulo.

“Uma vida. A vida feliz de um homem inquieto”, resume Jorge Silva Melo, num texto sobre o filme dedicado a um criador que se destacou por ter fotografado atores, artistas e escritores no Portugal dos anos 1940 e 1950, revelando influência do movimento surrealista.

O artista português radicado desde 1953 no Brasil – onde obteve a nacionalidade poucos anos depois — deixou Portugal pelo ativismo de oposição à ditadura de Oliveira Salazar.

Pintor, artista gráfico e fotógrafo, Fernando Lemos, atualmente com 91 anos, embora radicado no Brasil há décadas, continuou a mostrar o seu trabalho em Portugal, tendo exibido um vasto conjunto de retratos no Museu Berardo, em Lisboa, em 2016.