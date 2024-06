Segundo o canal britânico Sky News, a Princesa de Gales, Catherine não irá regressar às funções públicas para a Colonel's Review, uma cerimónia militar que será realizada em Londres no dia 8 de junho em que como coronel-chefe da Guarda Irlandesa deveria marcar presença.

A Colonel's Review é um ensaio geral para Trooping the Color - um evento realizado no Horse Guards Parade em Whitehall todos os anos para comemorar o aniversário oficial do soberano britânico.

Em fevereiro, o Ministério da Defesa pareceu confirmar a presença da princesa, mas pouco depois teve de retirar o anúncio do seu site. Em vez disso, a saudação será feita pelo Tenente General James Bucknall.

Esta notícia surte no mesmo momento em que o Palácio de Buckingham confirmou que o rei, de 75 anos, irá estar no Trooping the Color no dia 15 de junho, porém de carruagem e não a cavalo como aconteceu no ano passado.

O rei irá também viajar de carruagem com a rainha durante a tradicional procissão de ida e volta para o Desfile da Guarda Montada.

Recorde-se que Carlos III regressou às funções públicas no mês passado, depois de ter sido confirmado em fevereiro que tinha sido diagnosticado uma forma não revelada de cancro.

Catherine, de 42 anos, revelou também em março que sofria cancro e estava a fazer quimioterapia preventiva.

A princesa não tem participado de compromissos públicos desde então e não está claro se irá participar no Trooping the Color ao lado de outros membros da Família Real.

Esta celebração envolve tradicionalmente a reunião da Família Real na varanda do Palácio de Buckingham depois de uma exibição militar em Whitehall.

O rei já estava a realizar um intenso programa de compromissos desde que foi anunciado o seu retorno, há pouco mais de quatro semanas. No entanto, a decisão do primeiro-ministro Rishi Sunak na semana passada de convocar eleições gerais no verão significou que a monarquia iria adiar todos os compromissos "que possam parecer desviar a atenção ou perturbar a campanha eleitoral", anunciaram em comunicado.