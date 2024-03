Considerado o “ponto alto do calendário litúrgico e cultural de Óbidos”, no distrito de Leiria, a Semana Santa junta “devoção, fé e cultura” num programa que, segundo a Câmara, “todos os anos atrai milhares de pessoas”.

O programa, que decorre entre os dias 23 e 31 de março, inclui “cerimónias que são das mais antigas do país”, entre as quais a autarquia destaca “a procissão dos Passos, com mais de 400 anos de existência”.

As cerimónias religiosas arrancam no sábado (dia 23) com a procissão da Mudança das Imagens, seguindo-se no domingo de Ramos (24) a Bênção e procissão dos Ramos, missa de Ramos na Paixão do Senhor (na igreja de Santa Maria) e a procissão dos Passos.

As celebrações são retomadas na quinta-feira Santa (dia 28) com missa da Última Ceia e lava-pés, na igreja de São Pedro, seguindo-se, na sexta-feira Santa (29), a Celebração da Paixão do Senhor Jesus; o Auto do Descimento da Cruz (na Praça de Santa Maria) - e a procissão do Enterro do Senhor.

No sábado, os fiéis poderão ainda participar na Vigília Pascal e no domingo na missa da Ressurreição, ambas na igreja de São Pedro.

No que toca ao programa cultural será composto por três concertos agendados para o Santuário do Senhor Jesus da Pedra, todos com entrada livre.

O primeiro terá lugar no dia 25, com a Academia de Música de Óbidos a interpretar "Vetera Vox". Segue-se, no dia 26, "Noturnos in Sabbato Sancto", também pela Academia de Música de Óbidos. No dia 27, o programa fechará com o concerto "In Memoriam Christi", a cargo do Coral Alma Nova e Sinfonietta D'Óbidos.