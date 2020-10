O próximo livro em destaque no encontro do clube de leitura "É Desta Que Leio Isto" é a obra "Correções", de Jonathan Franzen. Todos os participantes na conversa agendada para hoje, dia 29 de outubro, a partir das 21h, vai receber livros em casa, cortesia da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, parceira do clube neste mês dedicado a livros que nos ajudam a entender a América.

Para se inscrever no encontro de hoje basta preencher o formulário que se encontra neste link. Depois, mais perto da hora do encontro, receberá no seu e-mail as indicações para se juntar à conversa.

O encontro terá a participação de Elisa Baltazar, a anfitriã do clube, bem como da jornalista Isabel Tavares e da neurocientista Luísa V. Lopes.