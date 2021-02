Julian Barnes é um colecionador de prémios literários, tendo ganho notoriedade com O Sentido do Fim, romance que lhe valeu o Booker Prize em 2011. Contudo, o livro que iremos discutir no próximo encontro do clube de leitura É Desta Que Leio Isto é outro. Trata-se de A Única História, publicado em 2018, e onde Barnes nos deixa um importante repto logo na primeira frase: “Preferiam amar mais e sofrer mais; ou amar menos e sofrer menos?”.

Em fevereiro, falamos de amor "com ela" O encontro do mês de fevereiro do É Desta Que Leio Isto será dedicado ao amor e terá como convidada especial a radialista, cronista e escritora Inês Meneses. Para a conversa, a autora do livro Caderno de Encargos Sentimentais e anfitriã do programa Fala Com Ela sugere duas obras: A Única História, de Julian Barnes, e O Ano do Pensamento Mágico, de Joan Didion. Garanta já o seu lugar no encontro através deste formulário de inscrição e participe na discussão sobre os dois livros sugeridos, o amor e muito mais. E fique a par de tudo o que acontece no clube de leitura através deste link.

Com um início que não deixa margem para dúvidas, esta é uma história de amor, ou melhor, esta é uma história sobre o amor entre um adolescente de 19 anos com uma mulher de 48, casada, com duas filhas mais velhas que ele. Contudo, apesar do que se possa presumir, esta não é uma história sobre um adolescente que inicia a sua vida amorosa com uma mulher experiente. Pelo contrário, a sua amante, apesar de mais velha e casada, também não demonstra muita experiência. É, sim, uma história de aprendizagem e sobre a perda da inocência. Segundo o autor, o primeiro amor tem consequências para o resto da vida, mas Paul, o protagonista, não tem como sabê-lo naquela idade. Afinal de contas, só é possível perceber-se um amor quando este arrefece.

Para discutir estas e outras reflexões que o livro nos possa trazer, junte-se à conversa já no dia 25 de fevereiro, pelas 21h, e garanta a sua presença inscrevendo-se neste formulário. A radialista e escritora Inês Maria Meneses é a convidada especial do encontro.

Pode também juntar-se ao grupo no Facebook do É Desta Que Leio Isto, onde os seus mais de mil membros conversam diariamente sobre livros (e não só).