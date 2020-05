No primeiro encontro do clube de leitura É Desta Que Leio Isto falou-se do livro "O Velho Que Lia Romances de Amor", de Luís Sepúlveda, bem como das diferentes interpretações que os participantes retiraram da obra.

Tendo como convidado Manuel Alberto Valente, editor do escritor chileno em Portugal, houve ainda espaço para ouvir histórias sobre Luís Sepúlveda contadas pelo seu editor e amigo, para falar sobre se há, ou não, uma idade para ler determinados livros e até trocar outras recomendações de leitura. Segundo Manuel Alberto Valente, "um livro só está acabado quando alguém o lê", e foi com essa premissa, assim como com a experiência de leitura que cada um dos participantes teve, que a conversa decorreu durante mais de duas horas.

Se não teve oportunidade de participar - ou se participou, gostou e quer voltar -, teremos novo encontro no dia 28 de maio, às 18h30, com o livro "1984", de George Orwell. Basta preencher este formulário e inscrever-se.