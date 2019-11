Quem anda mais? A rena ou outro animal?

Kyle Joly, do Gates of The Arctic National Park & Preserve, em Fairbanks, no Alasca, e uma equipa internacional de investigadores que observam mamíferos decidiram resolver esta questão ao reunir as suas próprias descobertas e os dados apontados por outros cientistas.

Feito isto, descobriram que a rena (Rangifer tarandus) é realmente o animal que percorre uma distância maior entre o verão e o inverno, com alguns rebanhos a andarem mais de 1.200 quilómetros numa viagem de ida e volta. Deste modo, a rena vence os gnus, os bisontes, as gazelas da Mongólia e até as zebras de Burchell.

Contudo, segundo a nature, o animal que percorre um maior número de quilómetros no espaço de um ano é o lobo-cinzento (Canis lupus). Segundo os registos, um macho desta espécie percorreu, na Mongólia, 7.247 km num único ano — o que mostra que, em geral, os predadores correm mais terreno do que as suas presas.

Apesar dos dados registados, é necessário lembrar que as migrações já não são o que eram: a intervenção do Homem nos habitats faz com que os percursos tenham vindo a mudar.