O “The Tokyo Toilet Project” já corre as redes sociais. Nunca uma casa de banho foi tão partilhada, e há uma razão. Já imaginou ir a uma casa de banho pública e as suas paredes serem coloridas e, melhor do que isso, transparentes?

O arquiteto Shigeru Ban, vencedor do prémio Pritzker, é o responsável pela obra, instalada este mês nos parques de Haru-no-Ogawa e Yoyogi Fukamachi. As duas casas de banho têm três cubículos cada uma e vidros transparentes de cores diferentes, como azul, amarelo ou rosa.

No entanto, esse vidro é "inteligente", como escreve o 'The Guardian', e assim que a pessoa entra na casa de banho e tranca a porta torna-se opaco. Outro detalhe, à noite as casas de banho são iluminadas.

Mas estes espaços são mais do que uma peça de arquitectura urbana. A ideia está associada à premissa de que a limpeza destes espaços pode ser vista do exterior e que, desta forma, toda a gente saberá quando estão, ou não, ocupadas.

Masamichi Katayama, Fumihiko Maki e Nao Tamura são outros dos arquitetos que criaram instalações sanitárias para este projeto.

O projeto tem o apoio da Fundação Nippon, uma organização sem fins lucrativos, que quer instalar mais 17 casas de banho de design na primavera de 2021.