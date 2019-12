As gravações do novo álbum começam no início do próximo ano, e decorrerão entre Lisboa e Rio de Janeiro, cidade onde Amália cantou e fez as primeiras gravações discográficas.

A produção estará a cargo de Jaques Morelenbaum, responsável também pelos arranjos e direção de orquestra. O músico brasileiro foi o produtor do disco triplo-platinado “Transparente” e acompanhou Mariza em vários espetáculos, nomeadamente no Royal Albert Hall, em Londres, e no concerto realizado nos jardins da Torre em Belém, em Lisboa, que deu origem ao CD “Concerto em Lisboa”.

Mariza, desde o seu primeiro álbum "Fado em mim" (2001), em que gravou um poema de Amália, “Ò Gente da Minha Terras”, tem gravado temas criados pela fadista, como “Maria Lisboa”, “Primavera”, ”Oiça lá ó Senhor Vinho”, “É ou não É”, "Há Palavras que nos Beijam" ou "Estranha Forma de Vida".

Referindo-se ao próximo álbum, Mariza afirma: “Este é um disco que idealizava há já algum tempo. Amália está presente nas nossas vidas. É uma inspiração maior, não só para mim, mas para tantos artistas portugueses e ainda muitos outros internacionais, assim como para todos os portugueses. Como diria o grande António Variações: ‘Todos nós temos Amália na voz’. No ano em que completo duas décadas de carreira sinto que esta é a melhor forma de homenagear e agradecer todo o legado e inspiração que nos deixou”.