A Mostra de Cinema do Brasil, organizada pela Embaixada do Brasil em parceria com a Linhas Produções Culturais, reinventou-se e está de regresso a Lisboa. Devido à Covid-19, o evento vai ter lugar no formato drive-in na Fábrica Braço de Prata, contrariamente às duas edições anteriores, que se realizaram no cinema São Jorge.

Nesta terceira edição, serão exibidos nove filmes brasileiros, entre os quais "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho e de Juliano Dornelles, que venceu o prémio do júri no Festival de Cannes de 2019. A longa-metragem conta com Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen, entre outros.

A programação incluí também, no dia 21 de outubro às 20h, a exibição de "A Vida Invisível", de Karim Ainouz, vencedor da categoria "Um Certo Olhar", em Cannes, na edição de 2019, cujo elenco conta com Fernanda Montenegro, Carol Duarte, Julia Stockler e Gregório Duvivier.

"A Febre", de Maya Da-Rin, filme vencedor de três prémios no Festival de Locarno em 2019 e do Grande Prémio de Longa Metragem do IndieLisboa em 2020, vai ser exibido na quinta-feira, dia 22, às 19h00.

Dia 23, às 19h00, será a vez da comédia dramática "Como é Cruel Viver Assim", de Julia Resende, com Marcelo Valle, Fabíula Nascimento e Débora Lamm, e, no sábado, dia 24, o filme a Minha Vida em Marte, de Susana Garcia, com Paulo Gustavo e Monica Martelli. Esta longa-metragem foi um dos maiores êxitos de bilheteira do Brasil, com mais de cinco milhões de espetadores.

A lista de filme a serem exibidos é completada pelo o documentário "Dorival Caymmi", de Daniela Broitman, sobre um dos maiores artistas da história da música brasileira, "Chacrinha", de Andrucha Waddington, que conta a vida do apresentador de televisão Abelardo Barbosa, e "Hebe – A Estrela do Brasil", de Maurício Farias, com Andrea Beltrão, Marco Ricca e Danton Mello. Andrea Beltrão foi indicada ao Emmy Internacional 2020.

A mostra de cinema será encerrada com a exibição de "10 Segundos Para Vencer", de José Alvarenga Júnior, um filme sobre a história do famoso pugilista Éder Jofre, interpretado por Daniel Oliveira.

Programação completa:

Quarta - 21/10

20h00 - "A Vida Invisível "

Quinta - 22/10

19h00 - "A Febre"

21h00 - "Caymmi"

Sexta - 23/10

19h00 - "Como é Cruel Viver Assim

21h00 – "Hebe – A Estrela do Brasil"

Sábado - 24/10

19h00 - "Minha Vida em Marte"

21h00 - "Bacurau"

Domingo - 25/10

19h - "Chacrinha"

21h - "10 Segundos para Vencer"