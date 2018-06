"A história do rock (para pais fanáticos e filhos com punkada)", uma enciclopédia ilustrada do rock direccionada para os mais novos, foi lançada em dezembro pela editora independente Escafandro e as autoras decidiram avançar agora para uma edição em inglês.

Para tal, a editora decidiu recorrer ao "crowdfunding", um modelo de angariação de verbas através da Internet, no Kickstarter, considerado a maior plataforma internacional de financiamento coletivo, para reunir 15.000 libras (16.900 euros) e editar o livro.

Nuno Matos Valente, da Edições Escafandro, explicou à agência Lusa que a verba angariada servirá para custear a tradução, a impressão, o novo desenho gráfico do livro e os portes de envio, porque cada leitor contribuinte receberá um exemplar do livro (consoante um pagamento específico).

"Sentimos que não existia uma história do rock ilustrada dirigida às famílias. Por isso editámos o livro. E existe essa lacuna também fora de Portugal", disse o editor, justificando a ideia de fazer a edição inglesa.

O processo de 'crowdfunding' termina a 03 de julho. Se o processo correr bem, o livro será editado no outono e poderão ser concretizados contactos para licenciamento e edição noutras línguas.

A edição inglesa será uma versão revista e aumentada da edição portuguesa, com mais um capítulo e algumas ilustrações ajustadas, explicou Nuno Matos Valente.

"A história do rock (para pais fanáticos e filhos com punkada)", que em dois meses esgotou a primeira edição de mil exemplares, é um livro informativo com uma linguagem acessível para crianças e dedicado aos múltiplos caminhos do rock, desde a década de 1950 até à atualidade.

"Acreditamos que é um objeto único, porque não se encontram livros específicos sobre o rock para crianças. Ou são muito infantis ou são sobre música em geral. Queríamos ter um livro com bandas que marcaram de forma definitiva a história do rock", afirmou Rita Nabais à Lusa, quando o livro saiu no final de 2017.