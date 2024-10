O Festival Literário Internacional de Óbidos - Fólio, que decorrerá de 10 a 20 de outubro, conta nesta edição com mais de 600 iniciativas, distribuídas por várias curadorias, e com a presença de vários escritores e ilustradores internacionais premiados.

O programa de atividades, este ano subordinado ao tema “Inquietação”, contempla, igualmente, um “Eco Mercado”, um Planetário, um espaço ‘MyMachine’ e um espaço Sustentabilidade.

O Fólio Autores conta com 14 mesas, com 39 intervenientes, entre os quais 22 autores internacionais e três autores nacionais.

O SAPO24 apresenta uma seleção de sete conversas para acompanhar neste evento literário:

