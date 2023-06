Arnault ultrapassou Musk como a pessoa mais rica do mundo em dezembro do ano passado, depois do valor das ações da LVMH (marca que representa cadeias como Louis Vuitton, Christian Dior e Moët & Chandon) disparar numa altura de aumento da procura por produtos de luxo. Ao mesmo tempo, a riqueza de Musk tinha caído à medida que o preço das ações da Tesla também diminuía, tendo em conta o receio do mercado relacionado com a compra do Twitter pelo empresário.

Ao longo do ano, a riqueza de Arnault continuou a crescer, chegando aos 200 mil milhões de dólares (185,8 mil milhões de euros) em abril deste ano. No entanto, desde então, as preocupações dos analistas de que a bolha dos bens de luxo possa estar a acabar fizeram com que as ações da LVMH caíssem mais de 10%, reduzindo o valor estimado da fortuna de Arnault.

O empresário de 74 anos, que cofundou o grupo de artigos de luxo, há 35 anos, e é seu acionista maioritário, nomeou recentemente os seus filhos para cargos importantes no negócio. Em janeiro, a sua filha mais velha, Delphine, foi nomeada chefe da Christian Dior, a segunda maior marca do império. Já o irmão Antoine foi promovido para administrar a holding que controla a LVMH e a fortuna da família Arnault.

Sublinha-se que a riqueza de Musk está diretamente ligada ao preço das ações da Tesla, da qual o empresário possui cerca de 13%. As ações desta empresa subiram 88% desde o início do ano.

De acordo com a Bloomberg, neste momento, a terceira pessoa mais rica é o fundador e presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, que tem uma fortuna estimada em cerca de 144 mil milhões de dólares (133,8 mil milhões de euros).

As 11 pessoas mais ricas do mundo são homens e a primeira mulher surge apenas em 12º lugar, a herdeira da L'Oréal Françoise, Bettencourt Meyers, com 86 mil milhões de dólares (79,9 mil milhões de euros).