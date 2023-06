A estrela de "Crocodile Rock", "Goodbye Yellow Brick Road ","Saturday Night's Alright For Fighting", "I'm Still Standing", "Your Song" e "Rocket Man" despediu-se ontem dos palcos do país que o viu nascer, o Reino Unido, dando o último concerto no Festival de Glastonbury, este domingo à noite.

Elton John está a fazer a sua última tour de sempre, a Farewell Yellow Brick Road e deu agora o seu último concerto em casa no segundo maior festival de música do mundo, onde nunca tinha tocado antes. "É uma noite muito especial e emocionante para mim porque pode ser o meu último concerto na Inglaterra, então é melhor eu tocar bem e divertir-vos, vocês estão aí há tanto tempo", terá dito antes de tocar.

De acordo com o canal britânico SkyNews, o concerto atraiu milhares de fãs que ficaram o dia inteiro a aguardar a atuação.

Conhecido por defender artistas mais jovens, o cantor afirmou que naquele dia:"queria ter artistas mais novos" e foi acompanhado por Jacob Lusk de Gabriels e The London Community Gospel Choir para "Are You Ready For Love?", Stephen Sanchez para "Until I Found You" e Rina Sawayama para o clássico dueto de"Don't Go Breaking My Heart".

Tocou ainda com Brandon Flowers, dos The Killers e foram tocadas todas as músicas mais conhecidas do cantor, nomeadamente: "Crocodile Rock", "Goodbye Yellow Brick Road", "Saturday Night's Alright For Fighting", "I'm Still Standing, Your Song" e "Candle In The Wind".

No final, ainda houve tempo para "Cold Heart", a sua colaboração com Dua Lipa, que apareceu em gravação, mas não como convidada.

Prestou também homenagem ao falecido George Michael, seu "amigo" e "inspiração", lembrando aquele que seria o seu 60.º aniversário e agradeceu pela música "linda" que deixou para trás interpretando o clássico "Don't Let The Sun Go Down On Me".

O set fechou com uma versão estendida de "Rocket Man" e muitos fogos de artifício. Porém, não sem antes o cantor e compositor de 76 anos ter agradecido ao público britânico pelos 52 anos de "incrível amor e lealdade".

Disse ainda, que "tem sido uma jornada incrível". "Eu tive os melhores momentos, nunca vos vou esquecer, vão ficar no meu pensamento, no meu coração e na minha alma, foram incríveis. Desejo-lhe amor, saúde e felicidade", afirmou.

Fora do Reino Unido, aquela que foi anunciada como a última tour do cantor irá terminar no início do próximo mês em Estocolmo na Suécia, depois de ter começado em Allentown, na Pensilvânia, a 8 de setembro de 2018. Após o último concerto no Reino Unido, Elton ainda vai tocar em Paris, Zurique, Copenhaga e Estocolmo.