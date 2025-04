Na 9.ª edição, que acontece no ano em que se assinalam os 50 anos do Processo Revolucionário em Curso (PREC), “estarão em destaque na programação as atuais ‘Revoluções em Curso'” e serão também abordados os 50 anos das Eleições para a Assembleia Constituinte, que acontecerem em 25 de abril de 1975, refere a organização, num comunicado hoje divulgado.

A programação do festival combina cinema, poesia, humor, conversas, debates, performances e exposições, sendo todas as atividades de entrada gratuita.

Ao longo dos três dias serão exibidos 25 filmes, entre curtas e longas-metragens, incluindo o documentário “Onde está o Zeca?”, de Tiago Pereira, e “Por ti, Portugal, eu juro!”, de Diogo Cardoso e Sofia da Palma Rodrigues.

Na véspera do 25 de Abril, o festival é palco de um espetáculo único que celebra “a nova geração do hip-hop lusófono” e no qual os ‘rappers’ Vilson, Santos, Só e Vanessa Parish Crooks irão apresentar ‘showcases’ individuais, “levando ao palco as suas distintas abordagens ao rap, soul e poesia”.

A poesia volta a estar em destaque no Festival Política no dia 26, com a sessão “Poesia Periférica”, na qual a artista Edivania Moreno, a poetisa Vânia Andrade Puma e o músico Demba Djabaté “entrelaçam sons e palavras numa fusão sem fronteiras, onde tempo e espaço se dissolvem”.

Nesta edição, o humor estará representado por Beatriz Gosta, que se apresenta no dia 26 de abril “num formato especial dedicado ao feminismo e ao combate às discriminações e ao preconceito”.

Num festival que “continua a ver na participação cívica um dos seus pilares programáticos mais importantes”, regressam oficinas, debates, conversas e encontros.

Entre as várias atividades, a organização destaca a oficina “O digital é político”, promovida pela Associação Literacia Para os Media e Jornalismo, o encontro “Cara-a-cara com deputadas e deputados”, na qual, durante cinco minutos, os participantes inscritos conversam individualmente com cada deputada/o sobre um tema, dúvida ou questão, e o debate “Novos tempos, novas resistências?”, com curadoria e participação de António Brito Guterres, que “juntará participantes de diversos movimentos sociais para discutir o processo de desumanização em curso e como se luta contra o recuo do estado social e de direitos fundamentais”.

Todos os espetáculos e debates terão interpretação em língua gestual portuguesa e todos os filmes são legendados em português, incluindo os que são falados em português.

Durante o festival estarão patentes no São Jorge quatro exposições: “Portugal em 1975 — Entre a revolução e a mudança”, exposição de fotografia de Marques Valentim, “50 Anos das Primeiras Eleições Livres em Portugal”, “Barómetro da Imigração: a perspetiva dos portugueses” e “O que sopra aqui, hoje”, exposição de fotografia de Zenha Preto.

A programação completa do festival está disponível no site oficial da iniciativa em www.festivalpolitica.pt.

Depois de Lisboa, o Festival Política realiza edições em Braga, entre 06 e 10 de maio, em Coimbra e em Loulé, em datas a anunciar.