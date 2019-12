O quadro integra a exposição "Zapata después de Zapata", patente no Museu do Palácio de Belas Artes, no México, que pretende apresentar visões alternativas da revolução mexicana.

Contudo, nem todos consideraram oportuna a representação. Ontem, terça-feira, manifestantes invadiram o museu e exigiram a remoção da pintura da exposição, conta o The Guardian.

“Isto não é liberdade de expressão, é devassidão! É degradante. Não podem exibir a nossa história desta maneira”, disse Antonio Medrano, porta-voz dos manifestantes. "Não podemos permitir este tipo de gozo".

Segundo a BBC, entre os manifestantes estavam muitos agricultores arrendatários, que se manifestaram do lado de fora do museu durante horas, com alguns gritos homofóbicos. O sucedido provocou conflitos com pessoas que defendem a diversidade sexual.

A pintura de Fabián Cháirez mostra Zapata nu, numa pose sensual, montado num cavalo branco excitado. O corpo do líder mexicano é representado amarrado por uma fita com as cores do México (vermelho, branco e verde).

A exposição deste quadro tem vindo a provocar fortes reações no México, onde Zapata mantém uma reputação heróica inequívoca desde a revolução de 1910.