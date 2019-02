Quem passou pelos últimos anos de ensino básico ou pelo ensino secundário ali entre 1999 e 2002 lembra-se bem de quais eram os tópicos de conversa (além das habituais questões intergeracionais, sobretudo ligadas à puberdade): Playstations 2 “chipadas”, Figo no Real Madrid, “Jackass”, Big Brother e Zé Maria, será que a professora de inglês e o de matemática andam enrolados?, o Pokémon, o “Missão Impossível 2”, o “Gladiador” ou o “Matrix”, o “South Park” e, claro, a Internet ainda apenas como curiosidade e não como repositório de todas as nossas informações pessoais.

Mas também se falava de Britney Spears, tornada mega-estrela global através do sucesso de '...Baby One More Time', e de Christina Aguilera, por causa de 'Genie In a Bottle'; falava-se de nu metal, sobretudo de bandas como os Linkin Park e Limp Bizkit; de Marilyn Manson, entre os góticos; e falava-se de Eminem – e era praticamente impossível não falar de Eminem, já que o seu rosto pairava, omnipresente, na MTV, já que eram suas as polémicas que alimentavam as colunas pop dos jornais, já que era seu o rap mais feroz do mundo numa altura em que (em Portugal) o rap ainda não tinha o mesmo peso institucional que tem vindo a ter nos últimos anos.

Foi Eminem, mais que nenhum outro, a garantir esse peso ou, pelo menos, a criar as condições necessárias para que o rap e o hip-hop o tivessem. Tupac e Notorious B.I.G. foram estrelas nos Estados Unidos e ainda mais depois da sua morte, mas por cá ainda só encontravam o seu espaço por entre um grupo restrito de pessoas; Snoop Dogg ainda não tinha “rebentado”, com 'Drop It Like It's Hot'; os Beastie Boys só eram tidos e achados por entre os pensadores rock; encontrar um fã dos A Tribe Called Quest ou dos De La Soul ou de Nas era, aos 14-17 anos, uma tarefa hercúlea. Restava Eminem, que beneficiou de dois aspetos extremamente importantes para conquistar os corações e as cabeças de putos brancos suburbanos com vontade de fugir para o vazio da existência:

Mandava gente para aquele sítio como se nada fosse; Os seus versos eram politicamente incorretos e carregados de humor, o que imediatamente fazia com que os pais desses putos o odiassem (e, nessa idade, toda a gente gosta de chatear os pais).

créditos: MTV Movie Awards, 2005

Será correto dizer que Eminem não teria obtido o mesmo sucesso caso não tivesse tido, desde cedo, o apoio do homem que já havia chocado os EUA com os “seus” N.W.A., na década anterior: Dr. Dre. Foi este quem contratou Eminem para a sua editora, a Aftermath Entertainment, já após o rapper ter lançado um LP e um EP, em 1996 e 1997, respetivamente. Foi Dre quem o produziu e quem o ajudou a juntar as peças daquilo que seriam os três álbuns rap mais importantes, e de maior sucesso, da viragem do milénio: “The Slim Shady LP” (1999), “The Marshall Matters LP” (2000) e “The Eminem Show” (2002), que fizeram dele o primeiro artista a vencer o Grammy para Melhor Álbum Rap em três discos consecutivos. E foi Dre quem conferiu a Eminem o estatuto que este precisava para ser encarado como “real e verdadeiro” num meio hip-hop que, como se sabe, leva essas coisas muito a sério.