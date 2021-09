De acordo com a revista Variety, a NFL (liga de futebol americano), a Pepsi (que patrocina o evento) e a Roc Nation (editora e uma das maiores empresas de agenciamento do mundo) conceberam um espetáculo para o intervalo da 56ª final do Super Bowl que arrisca tornar-se lendário.

A final do campeonato nacional de futebol americano dos EUA atrai as atenções do mundo não só pela competição em si, mas pelos espetáculos que proporciona ao intervalo da partida. Se este ano a atração foi o cantor The Weeknd, a 13 de fevereiro de 2022 vão estar em cima do palco os rappers Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem e Kendrick Lamar, assim como a cantora Mary J. Blige

Mais do que a reunião de talento em si, refere a revista que a ocasião vai ser particularmente especial porque Dre, Snoop e Lamar são naturais de Los Angeles e a final vai decorrer no SoFi Stadium, em Inglewood, subúrbio da famosa metrópole. É também a primeira vez em 30 anos que volta a receber a famosa final.

Dr. Dre partilhou o evento na sua conta de Instagram, prometendo que iniciará "a próxima saga" da sua carreira.