Tanto a Arábia Saudita como os Emirados Árabes Unidos anunciaram que o filme 'Lightyear' não figurará nas suas salas de cinema.

De acordo com a revista Variety, o filme nem sequer chegou a ser submetido aos gabinetes de censura na Arábia Saudita porque a Pixar já sabia que não ia passar devido à proibição total no país de relações entre pessoas do mesmo sexo.

Já nos Emirados Árabes Unidos, considerados mais liberais que a vizinha acima mencionada (tendo até um Ministério da Tolerância), o filme foi providenciado aos censores, mas acabou a ser proibido também depois de protestos nas redes sociais.

A cena em questão envolve uma astronauta chamada Alisha, que cumprimenta a sua parceira com um beijo na boca. "O filme de animação 'Lightyear', com estreia prevista para 16 de junho, não está autorizado a ser exibido em nenhum cinema dos Emirados Árabes Unidos, devido à violação das normas relacionadas ao conteúdo mediático em vigor no país", anunciou no Twitter o Escritório de Regulação dos Media dos EAU.

De acordo com este órgão, vinculado ao ministério da Cultura e Juventude, todos os filmes "estão sujeitos ao monitoramento e avaliação antes da data de projeção ao público, de forma a garantir que os conteúdos difundidos estejam adequados à classificação etária".

Contatado pela AFP, o ministério não quis dar detalhes sobre as "regras" violadas pelo filme, cujos cartazes já tinham sido afixados pelas ruas de Dubai, que faz parte deste estado.

Essa proibição acontece seis meses depois do país anunciar que os filmes exibidos nos cinemas não seriam censurados, apenas classificados por idades com uma nova categoria para menores de 21 anos.

A censura é uma medida comum no mundo árabe, especialmente na conservadora região do Golfo. Os filmes que incluem cenas consideradas contra as tradições do país costumam ser editados ou até mesmo proibidos. Já em 2020, o filme "Bora Lá", também da Pixar, foi banido no Kuwait, no Omã, no Qatar e na Arábia Saudita porque umas das personagens sugere ser lésbica. Já este ano, "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", parte do universo de filmes da Marvel, também ficou de fora de uma série de países do Golfo Arábico por incluir uma personagem adolescente lésbica.