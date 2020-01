O nome científico para pontos diametralmente opostos na superfície da Terra é "antípodas", um termo por vezes usado para descrever a Nova Zelândia. Segundo o Atlas Mundial, apenas cerca de 15% da "terra territorial" é antipodal para outras terras — o Reino Unido, a Austrália e a maioria dos EUA não possuem pontos antipodais, visto que o outro lado do mundo é água.

À BBC, Angel Sierra diz que alinhou na experiência para "​​ajudar a mostrar como as pessoas podem trabalhar juntas em todo o mundo". "Senti que estava a fazer algo maior do que eu", referiu.

Naude quis marcar ainda o momento de outra forma, por isso não usou apenas uma simples fatia de pão. Usando um "cortador a laser próximo ao topo da gama", marcou um desenho de uma sandes em que o recheio é o planeta em 20 fatias de pão e depois usou uma fatia para marcar o local exato e bem definido na Nova Zelândia. Por sua vez, Sierra usou nove fatias de pão não marcado para garantir que cobria o local exato em Espanha.

Terminada a experiência, foi partilhada no Reddit a imagem com as fatias no devido lugar, juntamente com os dois homens.

A primeira "sandes da Terra" pertence ao artista americano Ze Frank, que arranjou forma de colocar duas fatias de pão na Nova Zelândia e em Espanha em 2006. Outros já o seguiram, embora nem todos os exemplos relatados tenham sido autênticos, com as sandes em pontos verdadeiramente opostos do planeta.