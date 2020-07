2.ª edição dos PLAY - Prémios da Música Portuguesa

A comunidade da música portuguesa é premiada e homenageada na RTP1, com transmissão em direto a partir das 21:00, mas também em “Livestream”, com Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves a conduzirem a emissão a partir do Coliseu dos Recreios.

21:00 - Coliseu dos Recreios.

Teatro: estreia da peça "Rei João"

De William Shakespeare, a peça tem encenação de António Pires, a partir da versão para palco de Luísa Costa Gomes. Com interpretações de Alexandra Sargento, Carolina Campanela, Dinarte Branco, Duarte Guimarães, Francisco Tavares, Gonçalo Norton, João Barbosa, Luís Lima Barreto, Maria João Freitas, Mário Sousa, Rafael Fonseca e Sofia Marques, "Rei João" é uma produção Ar de Filmes / Teatro do Bairro. Até dia 15 de agosto.

21:30 - Ruínas do Museu do Carmo.

Início da 4.ª edição do The New Art Fest

O festival internacional de new media art apresenta a exposição "Maker Art" que conta com 49 participantes, de 17 países. The New Art Fest é um festival internacional de ‘new media’ focado no reflexo das transformações tecnológicas e científicas na arte contemporânea. A edição 2020 de Maker Art é uma exposição online, resultado de uma convocatória aberta internacional (Open Call) subordinada ao tema ”Pandemia”. Com direção artística de António Cerveira Pinto, The New Art Fest é uma produção da Ocupart. As obras podem ser vistas até 31 de janeiro de 2021 no website do Festival e nas redes sociais do festival: Facebook e Instagram.

Exposição e debate sobre concurso público Conceção para o Complexo Arqueológico da Villa Romana do Rabaçal

O município de Penela, assessorado pelo Pelouro da Encomenda do Conselho Diretivo Regional do Norte da Ordem dos Arquitetos (CDRN), apresenta o resultado do 1.º concurso público de Conceção do Complexo Arqueológico da Villa Romana do Rabaçal, com a inauguração da exposição dos trabalhos a concurso, seguido de debate transmitido em live streaming, através das plataformas digitais do município, no Facebook e no Youtube.

10:30 - Salão Nobre dos Paços do Concelho de Penela.

Início do Marvão Streaming Summer Concerts 2020

A associação Marvão Music e a Câmara Municipal de Marvão promovem um programa de concertos para ser transmitido em direto através da Internet, a partir de Marvão. São cinco concertos em cinco dias, sempre à mesma hora, com alguns dos artistas que vão integrar o programa da 7.ª edição do Festival Internacional de Música de Marvão (FIMM), adiada para 2021. Até 2 de agosto.

Programa:

Horácio Ferreira, clarinete

Aurélien Pascal, violoncelo

Bernardo Soares, piano

19:30 - Transmissão em direto, da Igreja de São Tiago, através do site marvaomusic.com

Termina ciclo “Fados de Amália no Casino Estoril”

O ciclo celebrou o 100.º aniversário do nascimento da fadista e contou com o apoio da Fundação Amália Rodrigues. O programa incluiu concertos das fadistas Sandra Correia, Célia Leiria, e Joana Amendoeira, acompanhadas por Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa, e por Ivan Cardoso e Pedro Soares na viola de fado.

Programa:

Concerto de Joana Amendoeira.

18:00 - Lounge D do Casino Estoril.