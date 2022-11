“Olá e sejam bem-vindos ao podcast Acho Que Vais Gostar Disto”. Foi assim que anunciámos ao mundo, em maio de 2021, o nosso primeiro episódio em formato áudio. Na altura, achámos que era tempo de dar o salto e aquilo que começou por ser uma newsletter com sugestões de coisas para ler, ver e ouvir passou a ser também um podcast sobre aquilo que marca a cultura pop em Portugal e no mundo.

O arranque deu-se com uma espécie de provocação (perguntámos se “Friends” era a melhor série de sempre) e tivemos dois convidados para a comentar: o Pedro Silva (humorista e autor do podcast amigo “Private Joke”) e a Luísa Barbosa (apresentadora).

Desde então, foram muitos os convidados que passaram pelo nosso estúdio (fica aqui um artigo com algumas das entrevistas), muitas menções ao "Padrinho" e muitas conversas em torno de séries, filmes, músicas, artistas e tudo aquilo que achamos ser relevante neste meio. Às vezes acertamos nos conteúdos, outras nem tanto. Até porque já se sabe: nestas coisas, é muito difícil agradar a todos. No entanto, deixamos a promessa de que iremos continuar a tentar para vos trazer o melhor podcast possível todas as semanas.

Foi assim no episódio n.º1, foi assim no episódio n.º50 em que recebemos o Nuno Markl, assim continuou no episódio em que celebrámos um ano de existência com um episódio ao vivo. E assim será hoje, dia em que festejamos o episódio n.º 100. Sim, parece mentira, custa a acreditar, mas é verdade. Chegámos ao mítico cem e entrámos na casa das centenas. Para celebrar, falámos de três séries: “The Bear”, "The Peripheral" e "The Playlist”.

Portanto, queremos deixar um agradecimento e um grande, grande obrigado a todos os que nos ajudaram a chegar aqui. Desde aqueles que fizeram este caminho connosco através de parcerias ou simplesmente por nos ouvir e partilhar. O vosso apoio foi - é! - determinante para que continuemos a fazer isto.