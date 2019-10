Os nomes dos seis finalistas foram anunciados hoje, nas Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército, no final do desfile coletivo dos dez selecionados para a edição deste ano do concurso da ModaLisboa, destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda de escolas nacionais e internacionais e jovens ‘designers’ em início de carreira.

Inês Manuel Baptista apresentou “Catarse”, uma coleção em que o preto, “por ser objetivo e neutro, permite o foco na construção”, e o ‘upcycling’ [reaproveitamento criativo] das peles “sublinha o papel da roupa enquanto história e memória que sobrevive ao corpo e dele recebe a marca humana”.

Para criar a coleção “Sabotage”, Filipe Cerejo foi buscar inspiração ao “‘menswear’ [roupa de homem] britânico e que salienta silhuetas do ‘streetwear’ americano”, enquanto a criação de “Girl Gone Wild”, de Francisco Ferreira, teve como ponto de partida o “registo fotográfico de Dereck Ridgers [fotógrafo britânico] numa das maiores discotecas de Ibiza da década de 1980″.

Na coleção de Louis Appelmans, “Ace of Spades”, “as cores invadem o cenário, noções de volume e peso desaparecem”, na da Cêlá, de Naomi Marcela, “as peças são criadas com um método consequente de brincar com moldes, abrindo e estendendo certas partes, tornando-as assimétricas, tal como a borboleta ginandromorfa”, que serviu de inspiração à jovem designer.

Já a coleção “Hidden Structures”, de Flávia Brito, teve “como suporte teórico uma interpretação pessoal do livro ‘Vigiar e punir — O nascimento das prisões’, de Michel Foucault”.

Os seis finalistas, escolhidos por um júri presidido pelo ‘designer’ de moda Miguel Flor, recebem mil euros cada um para prepararem uma nova coleção a apresentar na 54.ª edição da ModaLisboa, em março de 2020.

Além de Inês Manuel Baptista, Filipe Cerejo, Cêlá, Francisco Pereira, Louis Appelmans (Bélgica) e Flávia Brito (Brasil), o grupo de dez selecionados incluiu André Santos, Beatriz Julião, Feliciano e Ferencz Borbala (Roménia).

Os dez concorrentes foram escolhidos entre 82 candidaturas (59 portuguesas e 23 internacionais).