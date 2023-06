O escritor português vai apresentar, na quinta-feira, a tradução para o grego de “Jesus Cristo Bebia Cerveja”, numa conversa com a tradutora Angelikí Corré, com o escritor Thanasis Triaridis e com Christos Kotsakópoulos, em representação da secção cultural da Embaixada de Portugal em Atenas, segundo o ‘site’ do festival.

No dia seguinte, Afonso Cruz vai ser entrevistado sobre a sua vida e obra por Christos Kotsakópoulos.

O festival LEA vai ainda homenagear o chileno Luis Sepúlveda (1949-2020), com a presença de Achilleas Kyriakides, Santiago Gamboa e o fotógrafo Daniel Mordzinski, que assinou com o escritor de “História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar” o livro “Mundo Sepúlveda”, em homenagem ao autor que morreu em 2020.

Ao longo do festival, vão marcar presença no evento figuras como os colombianos Héctor Abad Faciolince e Pilar Quintana, o nicaraguense Sergio Ramírez, o cubano Leonardo Padura e as espanholas Elena Medel e Irene Solà, entre muitos outros.

O festival LEA nasceu em 2008 com o objetivo de “promover um diálogo intercultural respeitador e criativo entre os países ibero-americano e a República Helénica, mediante estratégias de promoção e fomento da literatura e das artes ibero-americanas na Grécia”.

O evento é dirigido por Adriana Martínez e tem o grego Petros Márkaris como presidente honorário.