Com esta vitória, Maggie O’Farrell deixa para trás outras fortes candidatas, como Bernardine Evaristo, com “Rapariga, Mulher, Outra” (vencedor do Prémio Booker e de duas categorias do British Book Awards), e de Hilary Mantel, com “O espelho e a luz”, de Hilary Mantel (que também foi finalista do Booker), foi hoje anunciado.

As outras obras finalistas ao Women’s Prize for Fiction, galardão que assinala 25 anos, foram “Dominicana”, de Angie Cruz, “A Thousand Ships”, de Natalie Haynes, e “Weather”, de Jenny Offill.

Para Martha Lane Fox, presidente do júri, “Hamnet” é um trabalho de ficção “verdadeiramente fantástico” e um “excecional vencedor”.

Esta obra “expressa algo de profundo sobre a experiência humana, que parece ser tanto extraordinariamente atual como duradouro", acrescentou.

“Hamnet” é uma história fictícia inspirada na morte do filho do dramaturgo inglês Shakespeare, o único rapaz, de nome Hamnet, que morreu aos 11 anos, de causa desconhecida, e cuja morte se acredita ter inspirado o pai a escrever “Hamlet”.

O oitavo romance de Maggie O’Farrell é um estudo sobre o luto, que começa com a morte de Hamnet e mergulha depois na relação entre a mãe, Agnes, e o pai, o famoso poeta e dramaturgo britânico.