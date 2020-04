De acordo com a promotora Everything is New, as atuações que iriam decorrer entre 3 e 7 de maio são agora remarcadas entre os dias 18 e 22 de junho e os bilhetes adquiridos para cada uma das datas continuam válidos pela mesma ordem de dias.

John Cleese, 80 anos, apresentará em Lisboa o espetáculo "Last time to see me before I die", que estreou em 2013 e com o qual já percorreu palcos da Europa, Estados Unidos e Canadá.

O britânico é conhecido sobretudo pelo humor negro e absurdo do grupo Monty Python, que cofundou em 1969 e que influenciou a comédia moderna ocidental, e pela série televisiva "Fawlty Towers".