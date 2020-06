As iniciativas previstas para decorrer ao longo do verão, terão lugar essencialmente fora do espaço do teatro, que está a ser utilizado para os ensaios de espetáculos que ficaram pendentes.

“Quando parámos, no dia 13 de março, estávamos em vésperas de estrear, estávamos em fase de criação, a iniciar ensaios, e tivemos de suspender tudo. Os profissionais estão agora a ensaiar e não podemos usar as instalações”, contou Cláudia Belchior.

Neste momento está a ser trabalhada a peça “A vida vai engolir-vos”, de Tónan Quito, a partir das quatro principais peças de Tchékhov, uma coprodução com o São Luiz Teatro Municipal.

A temporada começa este ano mais cedo, foi antecipada para dia 2 de setembro (quando começa normalmente entre 15 e 20), para recuperar o tempo perdido e “conseguir fazer todos os espetáculos”, disse a presidente do Conselho de Administração do teatro, acrescentando que só assim foi possível reagendar os 18 espetáculos.

Enquanto se trabalha dentro, apresentam-se espetáculos fora. Nesse contexto, o TNDM vai participar no Festival ao Largo, em colaboração com o Teatro Nacional de São Carlos, no dia 12 de julho, com o espetáculo “Sopro” – também de Tiago Rodrigues, diretor artístico do D. Maria -, e vai estar no Festival de Almada, no primeiro fim de semana de julho.

Está também “a desenhar uma iniciativa”, juntamente com a administração do Hospital de Santa Maria.

“Vamos fazer uma iniciativa para estarmos junto dos profissionais de saúde, para lhes agradecer publicamente e juntar a cultura e a saúde”, disse.

Sem adiantar detalhes, porque a iniciativa está ainda a ser pensada e programada, Cláudia Belchior afirmou que “a ideia será sempre sair do teatro e estar nas instalações que pertencem ao Santa Maria”.

“Estamos também a ver espaços da cidade para espetáculos mais pequenos, de entrada livre, e preferência ao ar livre, durante julho. Vamos abrir de forma muito interessante: levar o Teatro D. Maria à cidade”, acrescentou.

Quanto aos espetáculos internacionais que já tinham sido anunciados, vão ser todos reagendados — caso do “Bajazet”, que será posto em cena entre o final deste ano e o início do próximo -, e “a colaboração com o Alkantara Festival também vai existir”.

Alguma da programação prevista para o período de março a junho foi canalizada para o ‘online’, como é o caso de “O clube dos poetas vivos” e algumas iniciativas para crianças.

O sucesso da disponibilização de espetáculos ‘online’ foi tão “surpreendente”, com “quase 120 mil visualizações”, que o TNDM decidiu manter alguma programação nas redes sociais, como a maratona de leitura de “Os Lusíadas”, de António Fonseca, “que põe pessoas a recitar cantos” daquela obra de Luís Vaz de Camões, assinalou Cláudia Belchior.

No âmbito do “plano de desconfinamento”, as salas de cinema, teatro e espetáculos em Portugal tiveram autorização para reabrir a partir de 01 de junho, mas o Teatro Nacional D. Maria II anunciou, inicialmente, que só reabriria em setembro.

Sobre esta alteração, Cláudia Belchior explicou que se tratou, por um lado, das “incógnitas” que a possibilidade de reabrir traria, por outro, da incerteza sobre se conseguiriam em tão pouco tempo (desde o momento em que foi anunciada a reabertura até à data para tal) voltar a trabalhar normalmente.

“Tivemos o anúncio da reabertura dos teatros quase no final de maio. Não tínhamos perspetiva de saber quando estaríamos a trabalhar em pleno. Tínhamos uma preocupação que era a de saber como trabalhar em segurança. Havia muitas incógnitas, apesar de termos o nosso próprio plano de contingência”, explicou a responsável pelo teatro.

Além disso, também estavam a decorrer naquele espaço obras, que avançaram em maio, para ter o verão para preparar as estreias.

No entanto, com o anúncio da reabertura dos teatros, com os números da infeção a diminuírem e os sinais da evolução da doença a serem cada vez mais animadores, mas ao mesmo tempo com o espaço do teatro ocupado, gerou-se uma situação de conflito entre a vontade de reabrir e a dúvida de como o fazer.

“Há uma grande preocupação para os teatros de criação: como abrir de repente sem ter ensaiado? Então, acho que esta solução é muito boa. Conseguimos desenhar uma programação fácil de montar”, contou Cláudia Belchior, referindo ainda que os trabalhadores “ficaram muito entusiasmados por voltar aos ensaios — com máscaras feitas pela equipa de guarda-roupa -, porque para quem está habituado a trabalhar todos os dias para um público, o confinamento foi terrível”.