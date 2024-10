A obra de arte “Comedian”, do artista italiano Maurizio Cattelan, que consiste numa banana presa a uma parede por fita adesiva, esteve em 2019 no centro do debate sobre o que pode ser considerado arte e sobre o valor da mesma.

A banana foi comida por um outro artista, David Datuna, quando ainda estava exposta em Miami, mas isso não alterou o valor da obra, que tem um certificado de autenticidade e foi, à data, vendida por 120 mil dólares (cerca de 111 mil euros ao câmbio atual) a um colecionador.

Datuna defendeu a sua ação como arte performativa e não como um ato de vandalismo contra a obra.

Apesar de tudo, o investimento deste colecionador parece ter dado fruto. Esta sexta-feira, a casa de leilões Sotheby’s anunciou que uma das três edições da obra de arte vai estar à venda, com um valor estimado entre 1 milhão e 1,5 milhões de dólares (cerca de 1,3 milhões de euros).

E o que vai receber o comprador pelo seu dinheiro? Um rolo de fita adesiva, um certificado de autenticidade e instruções oficiais para a instalação da obra de arte, escreve a CNN. Nem a fita nem a banana que vão agora a leilão são efetivamente originais.

"A “Comedian” é uma obra de arte conceptual, pelo que os materiais físicos são substituídos em cada instalação", explicou um porta-voz da Sotheby’s.

“Comedian” foi, em 2019, o primeiro trabalho de Maurizio Cattelan a figurar numa feira em mais de 15 anos.

Nascido em Pádua, em 1960, Cattelan vive e trabalha em Nova Ioruqe, tendo alcançado notoriedade com “A Nona Hora”, uma estátua de cera do papa João Paulo II atingido por um meteorito, exibida em 1999 na Kunsthalle Basel.

Entre outras obras de destaque, Catellan substituiu, em 2016, uma sanita do museu Guggenheim com uma réplica de ouro, disponível ao público.