O presidente da Câmara de Danbury vai rebaptizar a estação de tratamento de águas residuais da cidade com o nome do comediante britânico em jeito de retaliação às críticas levadas a cabo por John Oliver à localidade. Mark Boughton fez o anúncio na sua página de Facebook.

"Vamos renomeá-la para Estação de Tratamento de Esgotos John Oliver. Porquê? Porque está cheia de porcaria [crap] como tu, John", justificou o autarca republicano.

No penúltimo episódio da série "Last Week Tonight with John Oliver", da HBO, o humorista britânico explorou as disparidades raciais durante o processo de seleção do júri nos tribunais, alertando para os problemas existentes em cidades como Hartford e New Britain.

Mas depois lançou o repto que poderá ter desencadeado a situação: "Se é para esquecer uma cidade no Connecticut porque não esquecer Danbury? Porque, e isto é verdade, que se lixe Danbury!".

O britânico — naquele tom irónico que se reconhece — falou ainda sobre o "encantador museu ferroviário" e do seu "histórico Castelo de Hearthstone", mas salientou que "Danbury, Connecticut" podia "comer" o seu "rabo inteiro".

Não é ainda claro o que levou o humorista a implicar com esta cidade em concreto, de acordo com o The Guardian. Contudo, o jornal relembra que, em 2017, Oliver fez troça de Boughton por causa de um vídeo em que o autarca fez campanha pela cidade para chamar a atenção da Amazon quando a empresa estava à procura de um local para instalar uma das suas sedes.

No vídeo, Mark Boughton perguntou à assistente pessoal da Amazon, Alexa, onde é que seria o melhor lugar para as instalações da retalhista, sendo que a coluna respondeu "Danbury". Todavia, num novo vídeo em resposta ao penúltimo episódio Boughton do Last Week Tonight, agradeceu a Oliver pelas críticas. "Ah, a propósito, obrigado por mostrares o vídeo da Amazon. Conseguimos a Amazon aqui em Danbury", revelou.

Porém, contactado pela USA Today, Boughton salienta que o vídeo na sua página de Facebook foi só para fazer pirraça ao humorista, de modo a responder na mesma moeda. Ou seja, a estação continuará com o seu nome oficial: Danbury Wastewater Treatment Plant [Estação de Tratamento de Águas Residuais Danbury].

No entanto, se Oliver continuar com com "os seus ataques", o autarca poderá ser obrigado a ter que intervir de outra forma e a tomar outras medidas. "Vou defender a honra de Danbury, não interessa a que custo", salientou.