O papel de Harry Potter será interpretado por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton será Hermione Granger, e Alastair Stout será o melhor amigo do protagonista, o ruivo Ron Weasley.

Segundo o canal britânico BBC, mais de 30.000 crianças compareceram nas audições para este papel.

Conforme anunciado, a série promete explorar o universo mágico de J.K. Rowling de uma maneira inédita, com uma adaptação mais fiel aos livros. Cada temporada da nova série será baseada em um dos sete volumes da obra de J.K. Rowling.

"Após uma extraordinária busca liderada pelas diretoras de casting Lucy Bevan e Emily Brockmann, temos o prazer de anunciar que encontrámos os nossos Harry, Hermione e Ron", pode ler-se no comunicado da 'showrunner' e produtora executiva Francesca Gardiner e do realizador e produtor executivo Mark Mylod.

"É maravilhoso ver o talento destes três atores únicos e mal podemos esperar para que o mundo testemunhe a sua magia, juntos no ecrã. Gostaríamos de agradecer a todas as dezenas de milhares de crianças que marcaram presença no casting. Foi um verdadeiro prazer descobrir a profusão de jovens talentos que temos no Reino Unido", notam Gardiner e Mylod no comunicado.

Recorde-se que anteriormente, a HBO anunciou também que John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon e Paul Whitehouse assinaram contrato para interpretar Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Severus Snape, Rubeus Hagrid e Quirinus Quirrell no novo Harry Potter.

Neste momento, sabe-se que a nova série deverá estrear no final de 2026 ou início de 2027.

Lembra-se que na produção original no cinema as personagens hoje anunciadas eram interpretadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

AQVGD – edição 82 – Harry Potter

A série é escrita e produzida por Francesca Gardiner. Mark Mylod será o produtor executivo e irá realizar vários episódios da série para a HBO em associação com a Brontë Film and TV e a Warner Bros. Television.

A série tem produção executiva de J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts da Brontë Film and TV e David Heyman da Heyday Films.