“Muito à frente no seu tempo, a Estrada da Beira, retratada no projeto Rotas de Portugal do CEL, não atravessa as sedes dos concelhos que ainda hoje serve, passando ao lado e otimizando a mobilidade através de um percurso sem paragens ou perturbações. Um modelo que é hoje obrigatório para as grandes redes viárias”, afirma o clube em comunicado.

Com este “desenho menos habitual”, a estrada nacional 17 permite “entrar e sair, de forma breve, do seu traçado para conhecer as pérolas gastronómicas, vínicas e paisagísticas da região entre Coimbra e Celorico da Beira”, sublinha.

“Mas, se a pode começar já percorrer com a ajuda do Escape Livre, muito em breve, graças à concertação dos diferentes municípios que a estrada atravessa, reunidos através da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, da CIM das Beiras e Serra da Estrela e da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, irá nascer um projeto mais estruturado desta rota”, adianta.

A iniciativa vai “intensificar a experiência de todos os viajantes, permitindo que tirem ainda mais partido da viagem e das diferentes regiões”.

“Nada melhor que ficar a conhecer, palmo a palmo, a famosa Estrada da Beira, que liga o litoral ao interior, de Coimbra a Celorico da Beira, numa tira de alcatrão com 132 quilómetros de aventura inesquecível”, elogia o Escape Livre, que nesta promoção conta com apoio da rede turística Aldeias Históricas de Portugal e da marca de automóveis Seat.

O projeto Rotas de Portugal continua, assim, “com a sua missão de dar a conhecer (…) as belas estradas que ligam o país ao interior de Portugal e os recantos de gastronomia, vinhos e cultura encravados nos quilómetros da tira de asfalto que aproxima o litoral do interior”, congratula-se, explicando que os novos itinerários são criados “em concertação com os diferentes municípios e comissões vitivinícolas”.

No caso da EN17, são 132 quilómetros que ligam quatro aldeias históricas, três regiões vitivinícolas (Bairrada, Dão e Beira Interior) e 11 municípios: Coimbra, Miranda do Corvo, Lousã, Vila Nova de Poiares, Penacova, Arganil, Tábua, Oliveira do Hospital, Seia, Gouveia e Celorico da Beira.

“Logo nos primeiros quilómetros da EN17, vai encontrar a rota das Aldeias de Xisto. Depois, antes de chegar a Celorico, visitamos a aldeia histórica de Linhares da Beira e, com um pequeno esforço, [podemos] visitar o Piódão. Finalmente, chegados a Celorico da Beira, duas mãos cheias de quilómetros levam-nos a outras duas aldeias históricas a não perder: Trancoso e Marialva”, realça o CEL.

A gastronomia, conclui, “será companhia ao longo dos 132 quilómetros de estrada, que deverá ser percorrida com a tranquilidade necessária para despertar os sentidos da vista, olfato, sabor e tato, acompanhada pelos sons da terra e do ar puro” das Beiras, com apoio da Google Maps, recomenda.