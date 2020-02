A exposição, co-organizada pelo museu com o Monstra - Festival de Animação de Lisboa, apresenta marionetas de produção, maquetas, desenhos, estudos de cor e de personagens desenvolvidas pelos estúdios Mackinnon & Saunders para os filmes "A noiva cadáver" (2005), "Frankenweenie" (2012), ambos em animação 'stop-motion', e "Marte ataca!" (1996), em imagem real.

"Podemos ver o trabalho fabuloso, mostrando um pouco o que possa ser desvendado às pessoas, aquilo que não vemos no ecrã. Percebemos porque é que os animadores conseguem dar os movimentos fabulosos às personagens", afirmou hoje o diretor do festival Monstra, Fernando Galrito, numa visita da exposição à imprensa.

Desse trabalho laborioso de bastidores, antes de se chegar à animação final, na exposição é possível ver, por exemplo, as placas de metal usadas para criar sequências de pálpebras a pestanejar no filme "A noiva cadáver", ou as 60 minúsculas recriações de patas de corvo utilizadas para dar movimento a marioneta no mesmo filme.

Há ainda reproduções, em impressão digital, de estudos de personagens, de desenhos de Tim Burton e apenas um desenho original, um esboço assinado por Colin Batty sobre uma personagem do filme "Marte ataca!".

Destaque ainda para a presença das marionetas de o Rapaz Ostra, o Rapaz Tóxico e o Rapaz Nódoa, personagens desenvolvidas e desenhadas por Tim Burton.

Fernando Galrito explicou que andava há quatro anos a tentar fazer esta exposição em Lisboa, tendo tido disponibilidade, tanto da parte de Tim Burton como dos estúdios de 'stop motion' de Ian Mackinnon e Peter Saunders. Mais difícil foi obter as autorizações por parte dos estúdios da Disney e da Warner, a propósito da imagem dos filmes que servem esta mostra.

O cineasta norte-americano, que construiu um universo visual gótico e excêntrico no cinema, começou a trabalhar com os estúdios Mackinnon & Saunders nos anos 1990 para a criação e construção das personagens e cenários do filme "Marte ataca!".

Nessa altura, Tim Burton já tinha rodado filmes como "A grande aventura de Pee Wee" (1985), "Batman" (1989), "Eduardo Mãos de Tesoura" (1990) e produzido "O estranho mundo de Jack" (1993), de Henry Selick.

Burton voltou a colaborar com os estúdios britânicos precisamente para "A noiva cadáver" e "Frankenweenie".

A exposição "O Mundo Animado de Tim Burton" ficará patente no Museu da Marioneta até 19 de abril.

O Monstra - Festival de Animação de Lisboa decorrerá de 18 a 29 de março, sendo a programação desvendada no dia 13 de fevereiro.