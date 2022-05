Na edição deste ano, a Ucrânia venceu, pela terceira vez, com “Stefania”, pela Kalush Orchestra, enquanto Portugal, a cargo de Maro, com “Saudade, saudade”, ficou em nono lugar.

“Emitido pela RTP1, o programa foi o mais visto do dia e alcançou mais de três milhões de portugueses, alavancando as audiências” do canal público, “que atingiu o segundo lugar de ‘share’ de canais, com um valor de 14,5%, mais 4,3 pontos percentuais face ao último sábado, tendo ‘roubado’ ‘share’ a ‘Outros, primeiro do ‘ranking’ e aos habituais segundo e terceiro lugares SIC e TVI, que perderam 0,5 e 1,3 pontos de ‘share’, respetivamente”, adianta a Universal McCann.

A final do Festival Eurovisão da Canção de 2021 teve uma audiência média de 4.071.000 espetadores e 29,4% de audiência, valor que atingiu o seu pico (42,6%), quando foi revelado o vencedor.

No entanto, “se compararmos as audiências desta emissão com as de finais anteriores, a deste ano ficou ligeiramente abaixo de 2021, ano em que Portugal foi representado pelos Black Mamba, mas claramente acima de 2019, ano em que a canção nacional não foi apurada para a final”, salienta a Universal McCann, agência de meios do grupo IPG Mediabrands.

“Ainda assim, não superou as audiências da final em que Portugal se sagrou vencedor com Salvador Sobral (2017), em que quase quatro milhões de portugueses se sintonizaram na RTP1”, aponta.

A transmissão da final do Festival Eurovisão da Canção “liderou destacadamente em quase todos os minutos de emissão, atingindo o pico de audiências no momento em que foi revelado o vencedor da noite”, altura em que “estavam sintonizados na RTP1 mais de um milhão e 340 mil portugueses”.

A Universal McCann salienta que “só o Jornal da Noite conseguiu destronar por alguns minutos a liderança da final e a TVI aproximou-se com a emissão da novela Festa é Festa III”.

A vitória da Ucrânia deveu-se essencialmente à votação popular, não tendo o Reino Unido, que venceu na votação dos júris nacionais, conseguido ultrapassar os 631 votos da Ucrânia, 439 deles dados pela votação popular.

No 66.º Festival Eurovisão da Canção, juntos os votos dos júris nacionais e a votação popular, o Reino Unido ficou em segundo lugar e a Espanha em terceiro.

Portugal alcançou o nono lugar, uma posição que já tinha obtido em duas outras competições, depois de conseguir um quinto lugar quando contabilizada apenas a votação dos júris nacionais.

Na final do Festival Eurovisão da Canção concorriam 25 países, dos 40 que estavam inicialmente em competição.

A 66.ª edição do festival, que se realiza anualmente na Europa desde 1956, incluía inicialmente 41 países, mas a União Europeia de Radiodifusão, que promove o concurso, anunciou em 25 de fevereiro, um dia após a invasão da Ucrânia, que a Rússia iria ficar de fora.