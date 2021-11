O Jump Around, que se propõe a ser um dos maiores eventos da cultura do Hip Hop português, leva ao Super Bock Arena, no Porto, um cartaz de luxo — que inclui os ‘rappers’, ‘writers’ e ‘bboys’ (dançarinos de ‘break dance’).

Como MCs estão presentes nomes incontornáveis do hip-hop português, Mundo Segundo e Sam The Kid, Kappa Jotta e Phoenix RDC. Já aos comandos dos pratos surgem DJ Ride, campeão do mundo em scratch, e DJ Fifty. O writing ficará a cargo de MR. Dheo, um dos maiores representantes do Graffiti em Portugal e no mundo, com quatro recordes no Guiness e murais em mais de 40 países. Para representar o breakdance estará presente o Bboy AIAM e a sua crew, Freestylerz.

A "tomar conta da casa" e a "ajudar a moderar os ânimos" estará Eva Rap Diva, uma das maiores rappers da lusofonia.

As obras produzidas por Mr.Dheo ao longo do Jump Around! serão posteriormente leiloadas e os fundos irão reverter a favor de instituições de jovens em risco.

Os bilhetes estão à venda (15 euros) nos locais habituais. Aqueles adquiridos para o dia 8 de outubro, data inicial do espetáculo, são válidos para esta sexta-feira.

As portas abrem às 20H00 e o espetáculo tem início às 21H30.