PREFÁCIO

Ainda criança, tive a sorte de pegar num livro intitulado Tales from Ancient Greece. Foi amor à primeira vista. Por muito que viesse mais tarde a deliciar-me com os mitos e as lendas de outras culturas e outros povos, havia qualquer coisa nessas histórias gregas que me iluminavam interiormente. A energia, o humor, a paixão, a especificidade e os pormenores verosímeis do seu mundo fascinaram-me desde as primeiras palavras. Espero que com os meus leitores aconteça o mesmo. Talvez já conheçam alguns dos mitos aqui relatados, mas dirijo-me especialmente àqueles que podem desconhecer as figuras e as histórias da mitologia grega. Não é preciso saber nada para ler este livro; ele começa com um universo vazio. Não é necessário qualquer «educação clássica», ou conhecimento sobre a diferença entre néctar e ninfas, sátiros e centauros, ou sobre os Fados e as Fúrias. Na mitologia grega, não existe nada de académico nem de intelectual; é viciante, lúdica, acessível e espantosamente humana.

Mas de onde vieram eles, esses mitos da Grécia Antiga? No emaranhado da história humana, podemos ser capazes de puxar pela ponta de um único fio grego e segui-lo até às origens, mas, ao selecionarmos uma civilização e as suas histórias, pode-se pensar que estamos a tomar algumas liberdades em relação à verdadeira fonte do mito universal. Os primeiros seres humanos maravilharam-se com as fontes de energia que alimentaram os vulcões, as trovoadas, os maremotos e os terramotos. Festejavam e veneravam o ritmo das estações do ano, a procissão de corpos celestes no céu noturno e o milagre diário do nascer do Sol.

E interrogavam-se sobre como tudo poderia ter começado. O inconsciente coletivo de muitas civilizações contou histórias de deuses irados, deuses que morrem e se renovam, deusas da fertilidade, divindades, demónios e espíritos do fogo, terra e água.

Evidentemente, os gregos não foram o único povo a tecer uma tapeçaria de lendas e tradições a partir da trama desconcertante da existência. Os deuses da Grécia, se quisermos encarar o tema através dos olhos da arqueologia e paleoantropologia, remontam aos pais celestes, às deusas da Lua e aos demónios do Crescente Fértil da Mesopotâmia – onde se situam hoje o Iraque, a Síria e a Turquia. Os babilónios, sumérios, acádios e outras civilizações da região, que floresceram muito antes dos gregos, tinham as suas histórias sobre a criação e mitos populares, que, tal como as línguas que os exprimiam, podiam encontrar a ancestralidade na Índia e partir daí para ocidente, recuando à Pré-História, a África e ao nascimento da nossa espécie.

Mas sempre que contamos qualquer história, temos de cortar o fio da narrativa em algum sítio, a fim de termos um ponto de partida. É fácil fazer isto com a mitologia grega porque ela sobreviveu com um detalhe, uma riqueza, uma vida e um colorido que a distinguem das outras mitologias. Foi captada e preservada pelos primeiros poetas e chegou até nós numa linha contínua quase desde o início da escrita e até ao presente. Se bem que os mitos gregos tenham muito em comum com os chineses, iranianos, indianos, maias, africanos, russos, nativos americanos, hebreus e nórdicos, eles têm como característica única – como disse a escritora e mitógrafa Edith Hamilton – o serem «a criação de grandes poetas». Os gregos foram o primeiro povo a elaborar narrativas coerentes, até uma literatura, sobre os seus deuses, monstros e heróis.

O arco dos mitos gregos acompanha a ascensão da humanidade, o nosso combate para nos libertarmos da interferência dos deuses – do seu abuso, da sua intromissão, da sua tirania sobre a vida e a civilização humanas. Os gregos não rastejavam perante os deuses. Tinham consciência de que estes sentiam uma vã necessidade da súplica e da veneração, mas acreditavam que os homens eram seus iguais. Os mitos gregos compreendem que quem criou este mundo desconcertante, com os seus caprichos, crueldades, maravilhas, belezas, loucura e injustiça devia ser igualmente caprichoso, cruel, maravilhoso, belo, louco e injusto.

Os gregos criaram deuses à sua semelhança: belicosos mas criativos, sábios mas ferozes, afetuosos mas ciumentos, ternos mas brutais, compassivos mas vingativos.

A grande história dos mitos gregos começa no início, mas não termina no fim. Se tivesse incluído heróis como Édipo, Perseu, Teseu, Jasão e Hércules e os pormenores da Guerra de Troia, este livro seria demasiado pesado até para um titã. Além disso, só me preocupei em contar as histórias, não em explicá-las nem em investigar as verdades humanas e as perceções psicológicas que possam estar por trás delas. Os mitos são suficientemente fascinantes em todos os pormenores perturbadores, surpreendentes, românticos, cómicos, trágicos, violentos e encantadores para valerem por si mesmos como histórias. Se os leitores, à medida que avançarem, não conseguirem deixar de se interrogar sobre o que terá inspirado os gregos para inventarem um mundo tão rico e complexo nas personagens e nos incidentes, e se derem por si a refletir sobre as verdades profundas que os mitos encerram – bom, então isso faz certamente parte do prazer.

E prazer é o que se pretende retirar deste mergulho no mundo da mitologia grega.

O CASTIGO ETERNO DE SÍSIFO Amor fraterno O castigo eterno que Sísifo suporta no Hades entrou também na linguagem e na tradição, mas a sua história vai muito além da famosa pedra que ele está eterna e infrutiferamente condenado a empurrar monte acima. Sísifo era um homem perverso, ganancioso, ambíguo e muitas vezes cruel, mas quem não encontra algo de apelativo – mesmo de heroico – no infinito entusiasmo e desafio a pulso com que viveu (na verdade sobreviveu)? Poucos mortais se atreveriam a desafiar a paciência dos deuses de maneira tão imprudente. O seu desdém insensato e a recusa de pedir desculpa ou de se conformar fazem lembrar um Don Giovanni grego. Deucalião e Pirra, os sobreviventes do dilúvio, tiveram um filho chamado Heleno, razão pela qual os gregos, até hoje, se autodenominam helénicos. O filho de Heleno, Éolo, teve quatro filhos – Sísifo, Salmoneu, Atamas e Creteu. Sísifo e Salmoneu nutriam um ódio visceral e implacável um pelo outro, como os humanos não tinham ainda testemunhado. Rivais pelo afeto dos pais e em tudo, nenhum deles, desde o berço, suportava ver o outro ser bem-sucedido. Os dois príncipes saíram do reino do pai, a Eólia, como era então chamada a Tessália, e dirigiram-se para sul e oeste a fim de fundarem os seus próprios reinos. Salmoneu reinou em Elis e Sísifo criou Éfira, posteriormente denominada Corinto. Destes bastiões, olhavam um para o outro através do Peloponeso, enquanto a amarga inimizade crescia de ano para ano.

O ódio de Sísifo por Salmoneu era tão grande que lhe roubava o sono. Queria-o morto, morto, morto. O desejo era tão angustiante que se esfaqueou repetidamente com um punhal numa coxa para se acalmar. Mas não havia nada que pudesse fazer. As fúrias vingar-se-iam terrivelmente se ele se atrevesse a assassinar um irmão. O fratricídio era um dos piores crimes de sangue. Por fim, decidiu consultar o Oráculo de Delfos. – Filhos de Sísifo e Tiro, ergam-se para matarem Salmoneu – entoou a Pítia. Isto era música para os ouvidos de Sísifo. Tiro era sua sobrinha, filha do odiado irmão Salmoneu. Tudo o que Sísifo tinha a fazer era casar-se e ter filhos com ela. Filhos que «se ergueriam para matar Salmoneu». Naquele tempo, os tios podiam casar-se com as sobrinhas sem causar estranheza, pelo que começou a cortejar e seduzir Tiro com cavalos, joias, poemas e oceanos de encanto pessoal, porque Sísifo sabia ser cativante quando decidia sê-lo. A determinada altura, a sua corte conquistou-a, casaram-se e ela deu-lhe dois rapazes vigorosos. Um dia, alguns anos mais tarde, Sísifo foi pescar com o seu amigo Melops. Enquanto apanhavam sol nas margens do rio Sythas, começaram a conversar. Exatamente na mesma altura, Tiro saiu do palácio levando consigo uma criada, os dois rapazes – agora com cinco e três anos – e um cesto de comida e vinho, com o objetivo de surpreender Sísifo com um piquenique familiar. Voltando à margem do rio, Melops e Sísifo falaram demoradamente sobre cavalos, mulheres, desporto e guerra. O grupo de Tiro avançava pelos campos. – Diz-me, senhor – disse Melops –, surpreendeu-me sempre que, apesar da tua disputa feroz com o rei Salmoneu, tivesses escolhido casar-te com a filha dele. Tanto quanto sei, continuas a não gostar nada dele. – Não gostar dele? Abomino-o, odeio-o, desprezo-o e detesto-o – disse Sísifo, dando uma gargalhada sonora, ao ponto de Tiro ter percebido a sua localização exata. À medida que o grupo se aproximava, ouvia cada palavra que o marido dizia. – Só me casei com Tiro, aquela cabra, porque odeio Salmoneu – insistia. – Estás a ver, o Oráculo de Delfos disse-me que, se tivesse filhos com ela, eles cresceriam para o matar. Então, quando ele morrer às mãos dos próprios netos, livro-me do porco vil do meu irmão sem receio do castigo das erínias.

– Isso é... – Melops tentou encontrar a palavra. – Brilhante? Astucioso? Engenhoso? Tiro conteve os filhos, que se preparavam para correr para o local de onde vinha a voz do pai. Fê-los dar meia volta, empurrando-os rapidamente para uma curva do rio, e a criada seguiu-os. Tiro sucumbira ao charme de Sísifo, mas amava o pai, Salmoneu, com uma lealdade tal que ultrapassava qualquer outro sentimento. Estava fora de questão deixar crescer os filhos para matarem o avô. Ela sabia como desafiar a profecia do oráculo. – Vem, filho – disse para o mais velho. – Olha para a corrente. Consegues ver alguns peixinhos? O pequeno ajoelhou-se junto ao rio e olhou para baixo. Tiro agarrou-o pelo pescoço e empurrou-o. Quando ele parou de se debater, ela fez o mesmo com o mais novo. – Agora – disse calmamente para a traumatizada criada – vais fazer... Nessa tarde, Sísifo e Melops apanharam muito peixe. Quando o dia terminava e começavam a arrumar as coisas, a criada de Tiro surgiu, fazendo uma vénia nervosa. – Perdão, majestade, mas a rainha pergunta se quereis saudar os príncipes. Eles estão na margem do rio, esperando por vossa majestade. Por trás do salgueiro, senhor. Sísifo encaminhou-se para o local indicado, onde deparou com os dois filhos deitados na relva, pálidos e sem vida. A criada fugiu para salvar a vida e nunca mais se ouviu falar dela. Quando o enfurecido Sísifo chegou ao palácio com a espada desembainhada, já Tiro estava a salvo a caminho de Elis, o reino do pai. Quando chegou, Salmoneu casou-a com o seu irmão Creteu, com quem foi profundamente infeliz. Salmoneu, quase tão orgulhoso e vaidoso como o odiado irmão, tinha-se instalado em Elis como uma espécie de deus. Alegando possuir um poder idêntico ao de Zeus para desencadear tempestades, ordenou a construção de uma ponte de bronze sobre a qual gostava de conduzir a sua quadriga a uma velocidade vertiginosa, arrastando cafeteiras, caldeirões e potes de ferro para imitar o som do trovão. Ao mesmo tempo, archotes a arder eram atirados para o céu, para imitar os raios. Zeus apercebeu-se de tão blasfema impertinência e acabou com aquela confusão, lançando um raio verdadeiro. O rei, a quadriga, a ponte de bronze, os utensílios de cozinha, e tudo o mais, explodiram e ficaram em átomos, e a sombra de Salmoneu foi eternamente amaldiçoada e condenada a permanecer nas profundezas mais escuras do Tártaro.