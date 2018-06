Intitulada “Na Rota das Catedrais - Construções (d)e Identidades”, a mostra é inaugurada na terça-feira, dia 26 de junho, às 18:30, e ficará patente ao público de 28 de junho a 30 de setembro deste ano, na Galeria D. Luís.

"Esta exposição mostra um pouco do melhor que existe em todas as catedrais, edifícios muito importantes para a constituição de uma identidade nacional, secular, relacionada com os inícios da fundação da nacionalidade", disse à agência Lusa o comissário da mostra, Marco Daniel Duarte, historiador de arte e diretor do Museu do Santuário de Fátima.

Trata-se de uma iniciativa da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, que assinaram em 2009 um acordo de cooperação para desenvolvimento do projeto “Rota das Catedrais”.

A iniciativa abrange todo o território português, e envolve parceiros locais, regionais e nacionais - através dos cabidos, paróquias e direções regionais de Cultura - a par de outras entidades, e que ao longo destes anos resultou em diversas ações de valorização do património envolvido.

Os objetos expostos vão do mobiliário à ourivesaria, passando pela pintura, matéria têxtil, escultura, peças ligadas à prática litúrgica, livros antigos e partituras musicais.

"A partir desta exposição cultural e científica podemos olhar este património de forma mais consistente, valorizá-lo e amá-lo, um verbo que às vezes é tão difícil de usar, mas que é fundamental, porque só quando o amamos, podemos identificar e conseguimos preservar para as gerações que vêm a seguir", sublinhou o comissário.

Entre as 113 peças - muitas delas tesouros das catedrais, ou vindos de museus, bibliotecas e arquivos - estão pinturas, paramentos, documentos, objetos de culto e esculturas.

De acordo com o comissário, as peças percorrem um longo período temporal: a peça mais antiga é um prato de cerâmica do século VIII antes de Cristo, descoberto em escavações na Sé de Lisboa, e a mais recente uma escultura "Pietá" de José Rodrigues, já do século XXI, da Catedral de Bragança.