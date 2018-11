“Vim apresentar a outra faceta da Paula Rego, a que não está representada nesta exposição. Acho que esta exposição precisava cá estar para fazer a ponte com o conhecimento que os franceses têm da pintura inglesa e portuguesa, mas vim apresentar a Paula Rego mais violenta, mais sexual, mais indisciplinada, mais empenhada social e politicamente”, disse João Pinharanda, que é também o diretor do Centro Cultural do Instituto Camões em Paris, em declarações à Lusa, no âmbito da conferência “Un portrait de Paula Rego”, inserida no contexto da exposição patente no Museu de L’Orangerie.

Travando conhecimento com Paula Rego em 1985, João Pinharanda apresentou na conferência organizada pelo museu francês o percurso da pintora através dos seus quadros desde os anos 1950 até à atualidade.

Antes desta exposição, apenas com participação numa exposição coletiva sobre a escola de Londres e duas exposições na delegação da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris, João Pinharanda considerou que o conhecimento sobre Paula Rego era “praticamente nulo” em França. Algo que se poderia explicar pela dificuldade de transposição dos temas tratados pela pintora portuguesa para a cultura francesa.

“A Paula Rego é difícil de ser entendida em França porque faz o cruzamento de duas culturas que são muito alheias ao racionalismo da cultura francesa. Por um lado, a parte portuguesa que é a cultura popular, a religiosidade, a superstição, a produção artesanal. E, por outro lado, a cultura inglesa. Ao juntar o que vem do irracional português com o ‘nonsense’ inglês, precisa de uma contextualização aqui em França que racionaliza, de alguma forma, o irracional. E esta exposição é o primeiro passo”, afirmou o conselheiro cultural da Embaixada de Portugal em França.