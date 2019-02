Na exposição, designada por “Folhas de Poesia – nos 90 anos de Fernando Echevarría”, vão estar patentes “exemplares da principal bibliografia ativa e passiva” do poeta Fernando Echevarría, bem como “revistas literárias dos anos de 1950 e 1960″ e “referências a prémios e homenagens ao autor”, entre os quais a atribuição da Medalha de Ouro da Cidade do Porto, entregue em 2008, lê-se no comunicado de imprensa da Câmara do Porto.

No mesmo dia da inauguração da exposição, cuja cerimónia está marcada para as 10:30, o poeta Fernando Echevarría vai receber, da ministra da Cultura, Graça Fonseca, a Medalha de Mérito Cultural, em “reconhecimento do inestimável trabalho difundindo a Língua e a Cultura portuguesas”.

Na exposição vão ser apresentados manuscritos do acervo da Biblioteca Pública Municipal do Porto, bem como o primeiro livro de poemas, “Entre Dois Anjos” (1956), e o mais recente, “Via Analítica” (2018), destaca a Câmara do Porto.

O visitante vai poder requisitar alguns dos livros de poemas de Fernando Echevarría que a Câmara do Porto tem à disposição nas suas bibliotecas.