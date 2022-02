Vai haver uma exposição chamada "Lente Feminina" este sábado, no Centro Português de Fotografia (CPF), no Porto.

Em nota de imprensa divulgada hoje, o CPF descreve que acolhe esta mostra no âmbito da participação da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) na Estratégia Nacional para a Integração e Não Discriminação-Portugal + Igual (2018-2030) cuja temática para 2022-2025 é a não discriminação em razão do sexo e de igualdade de género.

“Lente Feminina” é uma mostra coletiva sobre “o papel das mulheres que, durante séculos, se circunscreveu ao lar ou à reclusão monástica, teve um novo protagonismo no final do século XIX e início do século XX quando muitos paradigmas foram postos em causa, designadamente a emancipação das mulheres e o seu envolvimento em diversas áreas e atividades da vida social”, lê-se na sinopse.

A americana Doris Ulmann, que retratou os trabalhadores afro-americanos nas plantações do sul dos EUA, ou a austríaca-britânica Edith Tudor Hart, discípula da Bauhaus, são algumas das autoras de obras que fazem parte desta exposição.

O CPF também destaca Margaret Bourke-White que aparece como a primeira mulher correspondente de guerra, enquanto Sabine Weiss Weber, nos anos 1950, foi considerada a “Grande Dama” da fotografia humanista.

A mostra inclui, ainda, a portuguesa Vieira da Silva, que é retratada pela russa Ida Kar, que “nunca conseguiu integrar-se no ambiente fotográfico, cada vez mais comercial na década de 60”.

Nos anos 1990, destaque para o registo fotográfico de Cristina Garcia Rodero sobre os ciganos católicos, bem como para a “teatralidade” das imagens da fotógrafa-poeta Flor Garduño.

“Em Portugal, Helena Almeida, uma das artistas plásticas mais proeminentes da segunda metade do século XX, criou uma obra que atravessa as fronteiras disciplinares e questiona as relações entre o corpo, a obra e o espaço”, conclui o CPF sobre uma exposição que fala da “excelência da narrativa fotográfica” a “romper com os conceitos preconcebidos de uma profissão dominada pelos homens”.

Ainda no âmbito Estratégia Nacional para a Integração e Não Discriminação-Portugal + Igual, o CPF promove a 08 de março, Dia Internacional da Mulher, a iniciativa “A higiene do vestuário feminino”.

De acordo com o CPF, será prestada homenagem a todas as mulheres em geral e a Laurinda de Moraes Sarmento, primeira mulher matriculada na Escola Médico-Cirúrgica do Porto, onde defendeu a tese “Breves Considerações sobre a higiene do vestuário feminino” em 1891.

A 08 de março, das 15:00 às 16:00, serão apresentados excertos da tese, ilustrados por imagens do arquivo do CPF, numa iniciativa com inscrição obrigatória e limitada à lotação máxima da sala da Extensão Cultural e Educativa.

O CPF opera na Antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto.