Gisela João apresenta nesta digressão o seu mais recente álbum, “Aurora”, saído em abril do ano passado, e no qual se estreou como autora, e assinou a coprodução com Nic Hard e Michael League.

A criadora de “Tábuas do Palco”, letra de Capicua que gravou na melodia do fado menor, com arranjos de Michael League, inicia a digressão na Áustria, no Treibhaus, em Innsbruck.

Nesta digressão a fadista é acompanhada pelos músicos Ricardo Parreira, na guitarra portuguesa, Nelson Aleixo, na viola, Francisco Gaspar, no baixo, e Luís Pereira, nas teclas.

Depois da Áustria, Gisela João atravessa a fronteira e tem previsto, até meados de maio, cinco espetáculos na Alemanha, com o primeiro a realizar-se no dia 29 deste mês, no Burghof, em Lorrach.

No dia 05 de maio, a autora de “Canção do Coração”, cuja música assina em parceria com Justin Stanton, sobe ao palco da Passionkirche Kreuzberg, em Berlim, e, no dia 07, atua em Speicher, seguindo para Karlsuhe, onde canta, no dia seguinte, no Jubez.

A fadista termina a primeira parte desta digressão em Hannover no dia 09, quando sobe ao palco do Pavillon.

No dia 13 de maio Gisela João e músicos atuam no Centro Cultural de Belém e, no dia 28, no Cineteatro João Mota, em Sesimbra, no distrito de Setúbal, regressando à Alemanha em junho.

No dia 02 de junho, Gisela João leva “Aurora” ao Teatro de Trier, no Estado alemão da Renânia-Palatinado, e, no dia seguinte, ao Festival Sounds of World, em Kaiserlautern.

Gisela João encerra esta digressão no dia de 04 de junho, na capital da Baviera, Munique, no sul da Alemanha, onde atua no Ampere.

Em declarações à agência Lusa, quando saiu o álbum, Gisela João afirmou que este “será talvez o mais intimista” que fez, “conceptualmente pensado, [em que] há um primeiro momento que corresponde à porta, à entrada no espaço, conhecendo-o; há depois o palco propriamente dito, onde surgem as nossas vivências, memórias, e [por fim] um terceiro momento” que termina no “Tábuas do Palco III”, também letra de Capicua, interpretada no fado menor com arranjos de League.

“Aurora” sucedeu a “Gisela João” (2013) e “Nua” (2016).

O álbum, entre outros, inclui os temas “Não fico para dormir”, de José Fialho Gouveia, com música composta por Magda Giannikou e Michael League, “Vai”, de Maro e Michael League, e “Budapeste”, letra de Gisela João com música igualmente sua em parceria com League.