Fafá de Belém, conhecida devota de Nossa Senhora de Fátima, decidiu celebrar a data do seu aniversário num concerto único e intimista realizado no Auditório do Centro de Estudos de Fátima e em direto para todo o mundo em streaming.

Com 100 lugares presenciais (já esgotados), será transmitido em direto pela Cliveon – Culture Live Online, sala virtual de espetáculos digitais

Fafá de Belém é acompanhada pelo maestro Luiz Karam e um guitarrista de fado português. Cantará Rui Veloso, Paulo Gonzo, Ana Bacalhau (dos Deolinda) e Carolina Deslandes, assim como canções do meu repertório

Quando? A partir das 21:30

Quanto? Os bilhetes têm o valor de 5 euros

Movimento Reverbera segue nas ruas de Lisboa

Músicos brasileiros, portugueses e angolano, distantes do streaming e patrocínio de marcas, ocupam as ruas de Lisboa com uma série de concertos ao vivo, tendo como palco um autocarro utilizado em passeios turísticos.

A iniciativa pretende servir de apoio ao setor cultural e tem um cariz solidário, pedindo também a colaboração voluntária dos cidadãos.

O guitarrista e cantor angolano Chalo Correira e o grupo brasileiro Viva o Samba passam por cerca de 20 bairros da cidade.

Com partida de Algés às 16h00, segue-se Restelo > Belém > Alcântara > Estrela > Campo de Ourique > Amoreiras > Marquês de Pombal > Saldanha > Av. Liberdade > Restauradores > Rato > S. Bento > Santos > Pça. do Comércio > Campo das Cebolas > Sta. Apolónia > Cais do Sodré

Início do ciclo de espetáculos "Serões no Casino Estoril"

O Auditório e o Foyer do Casino Estoril volta a abrir as portas para a realização de espetáculos e concertos em live stream, de quinta-feira a domingo às 22:00.

Hoje haverá concertos de Filipa Cardoso, Yola Dinis e Sónia Santos

O programa completo pode ser consultado aqui.

Termina o Jazz 2020

A parceria da Fundação Calouste Gulbenkian com a Associação Porta-Jazz, do Porto, e o Jazz ao Centro Clube, de Coimbra, termina hoje o seu ciclo de concertos.

Em Lisboa será a vez de Lantana e João Mortágua, a partir das 21:30 no Anfiteatro ao Ar Livre da Fundação Gulbenkian. Já no Porto haverá concerto de André Rosinha Trio, a partir das 19:00 na Sala Porta Jazz - Quintal (Rua João das Regras 305).

Vai à praia?

Saiba como está a ocupação das praias do nosso país, concelho a concelho.

A informação aqui apresentada decorre de uma parceria entre o SAPO24 e a aplicação Posso ir? desenvolvida para aumentar a partilha de informação sobre a lotação das praias em Portugal durante a época balnear.

Esta informação é relevante num ano em que enfrentamos restrições decorrentes da pandemia de Covid-19 e em que a segurança individual e de todos depende do cumprimento das regras definidas pela Direção Geral da Saúde.