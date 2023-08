A notícia foi avançada pelo meio americano The Hollywood Reporter que entrevistou o autor da série Suits, série onde a nora do Rei do Reino Unido, Carlos III, participou até se ter casado com o filho mais novo do monarca.

O autor da série, Aaron Korsh, explicou ao meio internacional que a casa real britânica o pressionou para que a palavra “poppycock” (calão para disparates, em tradução livre) fosse apagada do guião da série, por temerem que o vídeo pudesse ser editado com intenções maliciosas. É que a terminação da palavra é também um palavrão para designar pénis, em inglês.

Korsh, que também é casado com descendente de britânicos, explica que no guião original a personagem de Meghan Markle, Rachel, teria uma discussão com o seu companheiro Mike e, numa homenagem aos sogros, queria usar gírias britânicas.

“A Família Real não queria que ela dissesse a palavra”, revelou. "Eles não queriam colocar a palavra 'poppycock' na boca dela", sublinha.

Refletindo sobre o motivo para esse pedido, Korsh acrescentou: "Presumo que seja porque eles não queriam que as pessoas cortassem o vídeo com ela a dizer 'cock' (calão para pénis, em tradução livre). Então tivemos que mudar para "bullshit” (calão para "tretas", “baboseira“ ou “mentira“, em tradução livre).

O escritor da série confessa que não ficou muito satisfeito, até porque tinha dito aos sogros que a palavra iria aparecer no programa.

Disse ainda que não se conseguia lembrar quem lhe disse para fazer esta adaptação, mas insistiu que veio de um produtor ou agente, e não diretamente de Meghan.

“Tive alguma simpatia porque também não gostaria que alguém fizesse isso com ela. E a questão é que não achei que alguém realmente faria, mas também não sei", sublinha.

Mais adiante, na entrevista, Korsh admitiu que o relacionamento de Meghan Markle com o filho mais novo do Rei Carlos III, Harry, teve um papel inegável no sucesso do drama jurídico nos serviços de streaming, nomeadamente na Netflix.

Quando soube do relacionamento conta que disse em tom de brincadeira:“Estamos a namorar um príncipe!”.

Korsh e vários colegas de elenco de Suits compareceram no casamento real em 2018.